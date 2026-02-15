Μια διεθνής έρευνα για την ερωτική δραστηριότητα των ανθρώπων φέρνει στο φως τις πόλεις όπου οι κάτοικοι, δεν χάνουν καιρό. Το δείγμα περιλάμβανε 18.500 ανθρώπους σε μεγάλες αστικές περιοχές, με στόχο να καταγράψει την τακτικότητα της σεξουαλικής επαφής, με κριτήριο την ερωτική πράξη να γίνεται τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Η έρευνα καταγράφει επίσης τάσεις ανά ηλικία, δείχνοντας ότι οι νεότερες ηλικίες έχουν υψηλότερα ποσοστά, αλλά η σεξουαλική ζωή παραμένει ενεργή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Η δημοσίευση της έρευνας έγινε λίγα 24ωρα πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, προσφέροντας μια εικόνα της σεξουαλικής δραστηριότητας στις μεγάλες πόλεις του κόσμου.

Εξάλλου, οι ανθρώπινες και ειδικότερα οι ερωτικές σχέσεις μας ήταν πάντα ένα καυτό θέμα συζήτησης, αλλά οι σημαντικές κοινωνικές αλλαγές στον τρόπο που γνωρίζουμε τους ανθρώπους, ποιες είναι οι προθέσεις μας και πόσο συχνά κάνουμε σεξ φαίνονται πιο διαδεδομένες από ποτέ.

Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν γίνει συζητήσεις περί «ύφεσης του σεξ» καθώς και περί φαινομένων που δείχνουν ότι η Γενιά Ζ κάνει λιγότερο σεξ από τους προκατόχους της.



Ενόψει της Ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, το Time Out εξέτασε τα αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας αναφορικά με το πόσο συχνά έκανε σεξ ο κόσμος. Η παρακάτω λίστα κατατάσσεται με βάση το ποσοστό των ντόπιων που απάντησαν «τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα», οπότε ας ρίξουμε μια ματιά:



Στην κορυφή της κατάταξης, στην κοινή πρώτη θέση (όπου το 67% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι κάνουν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα), βρέθηκαν το Μακάο στη νότια ακτή της Κίνας και η Κρακοβία, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας.

Ακολουθούν στενά στη δεύτερη θέση η Γουαδαλαχάρα, το Σάο Πάολο και το Λουξεμβούργο, όπου το 66% των ανθρώπων που συμμετείχαν στην έρευνα ανέφεραν εβδομαδιαία σεξουαλική δραστηριότητα, ενώ η Πόρτο κατέλαβε την τρίτη θέση με 64%.



Συνολικά, η Βραζιλία αποκαλύφθηκε ως η πιο σεξουαλική χώρα, με τρεις διαφορετικές πόλεις να καταλαμβάνουν θέση στο Top 20, ενώ το Μεξικό δεν υστερεί, με δύο πόλεις να μπαίνουν στη λίστα.

Αυτές είναι οι 20 πόλεις με το περισσότερο σεξ

1. Μακάο (Κίνα) = Κρακοβία (Πολωνία)

2. Γκουανταλαχάρα (Μεξικό) = Σάο Πάολο (Βραζιλία) = Λουξεμβούργο

3. Πόρτο (Πορτογαλία)

4. Μασσαλία (Γαλλία) = Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη) = Ρίο ντε Τζανέιρο (Βραζιλία)

5. Πόλη του Παναμά (Παναμάς) = Κέιμπριτζ (Ηνωμένο Βασίλειο)

6. Νάπολη (Ιταλία)

7. Μεντεγίν (Κολομβία) = Βρυξέλλες (Βέλγιο)

8. Ανόι (Βιετνάμ) = Μπογκοτά (Κολομβία)

9. Πόλη του Μεξικού (Μεξικό)

10. Ρότερνταμ (Ολλανδία) = Μπραζίλια (Βραζιλία) = Σαν Χοσέ (Κόστα Ρίκα).