Autovision Hellenic Auto GP: Η δράση αρχίζει ξανά

Μετά την καλοκαιρινή διακοπή, η δράση του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Ταχύτητας επιστρέφει δυναμικά. Με το Autovision Hellenic Auto GP να βρίσκεται στο μέσον της φετινής του διαδρομής και να απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της σεζόν, η διοργάνωση των Μεγάρων είναι καθοριστικής σημασίας βαθμολογικά, ενώ αποτελεί και την τελευταία εμφάνιση για το 2025 στην Αττική.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Η προθεσμία υποβολής συμμετοχών λήγει την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου θα αναρτηθεί ο επίσημος πίνακας εκκινούντων.

Στον χώρο των pits του Αυτοκινητοδρομίου Μεγάρων, το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στις 08:00, θα πραγματοποιηθούν ο Τεχνικός και ο Διοικητικός έλεγχος. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δύο σκέλη ελεύθερων δοκιμών, ενώ στις 13:30 θα αρχίσουν οι χρονομετρημένες δοκιμές, που θα καθορίσουν τη σειρά εκκίνησης για τον αγώνα της Κυριακής.

Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου, το πρόγραμμα θα αρχίσει στις 09:30 με ένα 10λεπτο Warm Up για κάθε κατηγορία. Στις 11:00 θα στηθεί το grid εκκίνησης για τον πρώτο αγώνα της ημέρας.

Το Autovision Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το Αθλητικό Σωματείο Άρτεμις και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε.).