Autovision Hellenic Auto GP: Καλοκαιρία, πολλοί θεατές και μάχες στα Μέγαρα

Αισιοδοξία για το μέλλον των αγώνων γενικότερα, δίνει ο σημαντικά μεγάλος αριθμός θεατών, και των δύο φύλλων, όλων των ηλικιών, που με ενθουσιασμό συμμετείχαν με τον τρόπο τους.

Μάλιστα 3 από αυτούς (που προέκυψαν από κλήρωση) είχαν την ευκαιρία να καθίσουν στο δεξί μπάκετ του BMW M2 από την Sportcar Tech, το οποίο χρησιμοποιείται ως Safety Car στο Autovision Hellenic Auto GP και να απολαύσουν έναν γύρο στην πίστα με τον Γιώργο Καραμέρη.



Η σημερινή ημέρα, πέρα από μεγάλη γιορτή, ήταν ορόσημο για 7 οδηγούς που έκαναν το πρώτο τους αγωνιστικό βήμα και τιμήθηκαν με αναμνηστικό από τους Συνδέσμους Οδηγών αγώνων ΣΟΑΑ και ΠΑΣΜΑ. Αυτοί ήταν οι Παναγιώτης Σεχιώτης, Γιώργος Κεχαγιάς, Θωμάς Γράψας, Ευθύμιος Σούκουλης, Βασίλης Τζαβάρας, Γιώργος Ποσοτίδης και Μιχάλης Ευθυμίου.

Ο τρίτος αγώνας του Autovision Hellenic Auto GP

Στο αγωνιστικό κομμάτι, μετά τον αγώνα regularity Ιστορικών αυτοκινήτων, η δράση άρχισε με τον ημιτελικό αγώνα των Crosscar και ακολούθησε ο τελικός, που είχε ως νικητή τον Γιάννη Χεκιμιάν (ΑΣΜΑ) με Speedcar Industrias Lahoz.

Ο περσυνός Πρωταθλητής του θεσμού κατάφερε να σημειώσει και τον ταχύτερο με χρόνο 1’.05’’.140 έπειτα από σπουδαία μονομαχία με τους δυο οδηγούς της Yacar Cross Calvino Sport. Αρχικά, με τον Μιχάλη Τακιδέλλη (ΑΣΜΑ) και έπειτα με τον poleman Παναγιώτη Καΐτατζή (ΕΛΛΑΔΑ) με τον οποίο είχαν επαφή που κατέληξε σε τετ-α-κε και εγκατάλειψη για τον τελευταίο.

Έτσι στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Μιχάλης Τακιδέλλης (ΑΣΜΑ) και στο τρίτο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Takis Latsis (Α.Ο. Πάτρας) με Speedcar Wonder. Άτυχος στάθηκε ο εορτάζοντας Δημήτρης Παλαιοκώστας που εγκατέλειψε από μηχανική βλάβη κατά τη διάρκεια του τελευταίου γύρου.

Εντυπωσιακό ντεμπούτο στους αγώνες ταχύτητας έκανε ο Γιώργος Κεχαγιάς (ΑΣΜΑ), ο οποίος οδήγησε το Mitsubishi Lancer Evo στη νίκη, ενώ σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο της Κατηγορίας Ν με χρόνο 1’06’’.375.

Ο Σάκης Ηλιάδης (ΑΣΣΟΑΑ), με ίδιο αυτοκίνητο τερμάτισε δεύτερος, ανεβαίνοντας για δεύτερο συνεχόμενο αγώνα στο βάθρο, ενώ τρίτος (και πρώτος στην Κατηγορία Ν2) ήταν ο Αντώνης Μπουροθανασόπουλος (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Peugeot 106. Στην τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης καθώς και δεύτερη για τη κλάση Ν2, τερμάτισε ο Πολύδωρος Φούντας (Α.Ο. Πάτρας) με Peugeot 106 και την πρώτη πεντάδα της κατηγορίας έκλεισε, με ίδιο αυτοκίνητο, ο Ευθύμης Σούκουλης (ΑΛΑ Κορινθίας) ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου της κλάσης Ν2.

Τη σκυτάλη μέσα στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων πήρε η ενοποιημένη (λόγω αριθμού συμμετοχών) Κατηγορία Ε και Α. Την καρό σημαία πήραν αντίστοιχα ο Σταμάτης Κατσίμης (ΑΛΜΑ Αιγίου) με το ασημί Honda Civic και ο Ματθαίος Μπουρλίδης (Ροδιακός Σύλλογος) με Mitsubishi Lancer αντίστοιχα.

Στη δεύτερη θέση της «Ε» ήταν ο Ηλίας Ασημακόπουλος (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Ford Sierra Cosworth και τρίτος πέρασε τη γραμμή τερματισμού ο Κωνσταντίνος Αθυμαρίτης (ΕΛΛΑΔΑ) με Ford Sierra, έπειτα από εντυπωσιακή μάχη με τον Ηλία Τσαγγαρά.

Το Honda Civic του Λεωνίδα Λεοντόπουλου (ΑΣΜΑ) ολοκλήρωσε τον αγώνα στην δεύτερη θέση για την Κατηγορία Α και πίσω του τερμάτισε ο Χρήστος Ντέκας (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Citroen Saxo.

Στα Ιστορικά, ο Μιχάλης Ευθυμίου (ΑΣΜΑ) βρέθηκε έπειτα από 18 χρόνια πίσω από το τιμόνι της χαρακτηριστικής κίτρινης BMW M3 E30 σε αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας και κατάφερε να αποσπάσει τη νίκη στην Κατηγορία των Ιστορικών. Πίσω του, όπως και στις χρονομετρημένες δοκιμές, ήταν «Μπιλακος» (Start Line) με Ford Sierra ενώ τρίτος ήταν ο Μιχάλης Ευθυμίου (ΕΛΛΑΔΑ) με Subaru Impreza, στο ντεμπούτο τους στους αγώνες ταχύτητας. Άτυχος στάθηκε ο poleman και εορτάζοντας Δημήτρης Σκεπασιανός όταν έσπασε ο επιλογέας ταχυτήτων του Opel Astra και τον αναγκάστηκε σε εγκατάλειψη λίγους γύρους αργότερα.

Την αυλαία της ημέρας έριξε η Κατηγορία Formula Saloon, η οποία είχε ως νικητή τον Κωνσταντίνο Τσαφαρά (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με το νέο του απόκτημα, ένα Mitsubishi Lancer, ο οποίος δημιούργησε από την αρχή του αγώνα διαφορά ασφαλείας, ενώ εκτός από την νίκη, σημείωσε και τον ταχύτερο γύρο με χρόνο της ημέρας με 1’.03’’.150. Στην επανεμφάνιση του έπειτα από μεγάλο διάστημα απουσίας, ο τετράκις πρωταθλητής Crosscar Γιώργος Ζυμαρίδης (ΑΛΑ Κορινθίας) συμμετείχε σήμερα με ένα Hyundai Elantra N TCR, τερματίζοντας στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και πίσω του ήταν ο νικητής των δύο προηγούμενων αγώνων Τάσος Τζαβάρας (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Hyundai i30 N.

Η τελευταία συνάντηση για το Autovision Hellenic Auto GP 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Στρατιωτικό Αεροδρόμιο της Τρίπολης το διήμερο 6-7 Δεκεμβρίου.