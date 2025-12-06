Autovision Hellenic Auto GP 2025: Ολοκληρώθηκαν οι χρονομετρημένες δοκιμές

Στον φιλόξενο χώρο του Στρατιωτικού Αεροδρομίου της Τρίπολης διεξάγεται ο επίλογος του εφετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας. Η αρχή έγινε νωρίς το πρωί, με τον Τεχνικό και τον Διοικητικό έλεγχο και ακολούθησαν Ελεύθερες και Χρονομετρημένες δοκιμές. Όμως, ανάμεσα στα δύο σκέλη, στην πίστα μπήκαν τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στον αγώνα Regularity, Artemis Classic Circuit Cup.

Αποτελέσματα Artemis Classic Circuit Cup

Την πρώτη θέση μεταξύ των κλασσικών αυτοκινήτων κέρδισαν οι Ηλίας Λαλούσης – Κωνσταντίνος Κοτσίρης με Peugeot 205 GTI.

Δεύτεροι τερμάτισαν οι Στέλιος Κλαδάκης – Θεόδωρος Τσπάρας με Renault Clio Williams και πίσω τους η Μαρία Νικολοπούλου με την Kimberly στο τιμόνι μιας Alfa Romeo Alfasud TI.

Αποτελέσματα χρονομετρημένων δοκιμών

Πρώτος στην Κατηγορία Ν αναδείχθηκε ο Σάκης Ηλιάδης (ΑΣΣΟΑ) με χρόνο 1’.02’’.880 και μέση ταχύτητα 125,95 χλμ./ώρα. Έτσι το Mitsubishi Lancer που οδηγεί θα τοποθετηθεί αύριο στην πρώτη θέση του grid, δίπλα στον Γιώργο Κεχαγιά (ΑΣΜΑ) με ίδιο αυτοκίνητο. Στην δεύτερη σειρά θα τοποθετηθούν τα δύο Honda Civic του Κωνσταντίνου Γιαννίκου (ΕΛΛΑΔΑ) και του Αλέξανδρου Χαραλαμπόπουλου (ΑΣΜΑ) και θα ακολουθήσουν δύο Peugeot 106, των Αντώνη Μπουροθανασόπουλου (ΑΛΜΑ Αιγίου) και Γιάννη Κακεπάκη (Α.Ο. Κρήτης).

Για την Κατηγορία Α η πρώτη θέση ανήκει στον Ματθαίο Μπουρλίδη (Ροδιακός Σύλλογος) με Mitsubishi Lancer και ακολουθούν ο Χρήστος Ντέκας (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Citroen Saxo και Χαράλαμπος Ιωάννης Παπαγεωργίου (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Peugeot 106. Ωστόσο στην πίστα η Κατηγορία Α θα μπει μαζί με την Κατηγορία των Ιστορικών αυτοκινήτων. Έτσι από την πρώτη θέση θα εκκινήσει ο «Μπιλάκος» (Start Line) με Ford Sierra και χρόνο 1’.04’’.304 (μέση ταχύτητα 123,16 χλμ./ώρα) και θα ακολουθήσουν οι τρεις συμμετοχές της Κατηγορίας Α. Από την πέμπτη θέση ξεκινά ο Λυμπέρης Παπάζογλου (Start Line) με την Ιστορικών προδιαγραφών Lancia Delta.

Στην Κατηγορία Ε, η οποία έχει και τις περισσότερες συμμετοχές σε αυτόν τον αγώνα, την Pole Position κέρδισε ο Ηλίας Ασημακόπουλος (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Ford Sierra που ολοκλήρωσε τον καλύτερο γύρο του σε 1’.01’’.874 (μέση ταχύτητα 128 χλμ./ώρα). Στην δεύτερη θέση, με ίδιο αυτοκίνητο, είναι ο Γιώργος Κεχαγίας (Start Line). Στην δεύτερη σειρά της εκκίνησης είναι ο Γιώργος Ποσοτίδης (Start Line) με BMW M3 και ο εορτάζων Νίκος Μπακόγιωργας (ΑΛΑ Καλαμάτας) με Toyota Corolla. Ακολουθούν οι Σταμάτης Κατσίμης (ΑΛΜΑ Αιγίου) με Honda Civic και Γιάννης Λούκος (ΕΛΛΑΔΑ) με Volkswagen Golf.

Τον απόλυτο χρόνο της ημέρας πέτυχε ο Γιώργος Ζυμαρίδης (ΑΛΑ Κορινθίας) με Hyundai Elantra, που ολοκλήρωσε έναν γύρο σε 0’.58’’.828 και είχε μέση ταχύτητα 134,62 χλμ./ώρα.

Έτσι θα πάρει εκκίνηση από την πρώτη θέση της Κατηγορίας Formula Saloon. Δίπλα του θα έχει το Hyundai I-30 του Τάσου Τζαβάρα (ΑΛΜΑ Τρίπολης) ενώ στην δεύτερη σειρά θα είναι ο Τρύφωνας Χασάπης (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Citroen AX και ο Δημήτρης Δημολάς (ΕΛΛΑΔΑ) με Seat Leon2.0 TSI. Από την τρίτη σειρά του grid θα πάρουν εκκίνηση οι Δημήτρης Μήτσιας (ΑΛΜΑ Τρίπολης) και Γιώργος Γιαννόπουλος (ΑΛΜΑ Τρίπολης) με Nissan Silvia και Citroen Saxo αντίστοιχα.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, το πρόγραμμα αρχίζει στις 10.00 με τα 10λεπτα Warm-Up κάθε κατηγορίας και στις 11.00 θα δοθεί η πρώτη εκκίνηση της ημέρας. Το Autovision Hellenic Auto GP οργανώνεται από το σωματείο Άρτεμις και την IronTeam.