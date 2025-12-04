Autovision Hellenic Auto GP 2025: Φινάλε στην Τρίπολη με 45 συμμετοχές

Με δεδομένο ότι σε καμιά κατηγορία δεν υπάρχει οδηγός που να έχει εξασφαλίσει το Πρωτάθλημα, ο τελευταίος αγώνας του θεσμού αναμένεται να έχει πολλές και έντονες αναμετρήσεις.

Η Κατηγορία Ν θα έχει 14 συμμετέχοντες, μεταξύ τους και οι 5 πρωτοπόροι στην βαθμολογία του Πρωταθλήματος. Με 5 συμμετοχές θα δούμε την Κατηγορία Α, ενώ το grid της Κατηγορίας Ε θα είναι το πολυπληθέστερο, με 15 αυτοκίνητα και συμμετοχή των 6 πρώτων στην βαθμολογία. Στην Formula Saloon 12 είναι οι δηλωμένες συμμετοχές, μεταξύ τους και οι 6 πρωτοπόροι στην αντίστοιχη βαθμολογία. Τέλος η Κατηγορία των Ιστορικών έχει δύο συμμετοχές σε αυτόν, τον τελευταίο αγώνα του 2025.

Αγώνας Regularity

Παράλληλα με το Autovision Hellenic Auto GP διεξάγεται και ο τελευταίος αγώνας του Artemis Classic Circuit Cup. Ο αγώνας, που είναι τύπου Regularity, θα γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου στις 12.00 με συμμετοχή Ιστορικών και GT αυτοκινήτων.

Αιτήσεις συμμετοχής για τον συγκεκριμένο αγώνα θα γίνονται δεκτές ως την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου στις 12.00 και το παράβολό ανέρχεται σε 110€.

Πρόγραμμα και ωράρια Αγώνα

Το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου θα γίνουν στον χώρο των pits ο Διοικητικός και ο Τεχνικός Έλεγχος από τις 8.00. Στη συνέχεια, από τις 10.30, θα πραγματοποιηθούν δύο σκέλη Ελεύθερων Δοκιμών και στις 12.00 η πίστα θα υποδεχθεί το Artemis Classic Circuit Cup. Αμέσως μετά, στις 13.30 θα αρχίσουν οι Χρονομετρημένες Δοκιμές κάθε κατηγορίας.

Την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου στις 9.30 θα γίνει το Warm-Up των οδηγών, ανά κατηγορία και στις 11.00 θα δοθεί η εκκίνηση της πρώτης Κατηγορίας.