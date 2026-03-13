Εκκίνηση για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας του 2026

Με αριθμό συμμετοχών που είχαμε πολλά χρόνια να δούμε στο πρωτάθλημα Ταχύτητας, θα γίνει η πρεμιέρα του εφετινού Autovision Hellenic Auto GP. Έτσι, την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Αυτοκινητοδρόμιο των Μεγάρων θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε 52 αυτοκίνητα και 15 Crosscar καθώς και τον αγώνα Regularity Ιστορικών αυτοκινήτων «Artemis Classic Circuit Cup»

Πιο αναλυτικά, η πάντα πολυπληθής Κατηγορία Ν έχει 12 συμμετοχές, ίδιο αριθμό με τις Κατηγορίες Ε και Formula Saloon. Για την Κατηγορία Α έχουν δηλώσει συμμετοχή 9 αυτοκίνητα και τα ιστορικά έχουν 7 συμμετοχές. Μεταξύ των 15 Crosscar 600 κ.εκ, συναντάμε και την μόνη εκπρόσωπο του γυναικείου φύλου για αυτόν τον αγώνα.

Αναλυτικό πρόγραμμα

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 14 Μαρτίου στις 08:00 στο χώρο των Paddocks του Αυτοκινητοδρομίου των Μεγάρων. Μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, στην πίστα θα μπει με την σειρά της η κάθε κατηγορία για δύο σκέλη Ελεύθερων Δοκιμών.

Με το τέλος των ελεύθερων δοκιμών θα διεξαχθεί ο αγώνας του «Artemis Classic Circuit Cup» και από τις 13:30 θα αρχίσουν οι χρονομετρημένες δοκιμές κάθε κατηγορίας, από τις οποίες θα προκύψει η σειρά εκκίνησης για την Κυριακή.

Για τα Crosscar η διαδικασία του Σαββάτου περιλαμβάνει ελεύθερες και χρονομετρημένες δοκιμές, καθώς και τους προκριματικούς αγώνες.



Την Κυριακή 15 Μαρτίου θα γίνει ένα 10λεπτό προθέρμανσης (Warm Up) από τις 9.00 για κάθε κατηγορία και στις 10.30 θα τοποθετηθεί στο grid της πίστας η πρώτη κατηγορία για να γίνει ο πρώτος αγώνας του Autovision Hellenic Auto GP 2026.

Κάθε κατηγορία θα κάνει αγώνα 18 γύρων στην μήκους 2,1 χιλιομέτρων πίστα. Εκτός από τα Crosscar, τα οποία θα κάνουν ημιτελικούς και τελικούς αγώνες, 4 και 6 γύρων αντίστοιχα. To Safety car, που θα μας είναι συντροφεύσει όλη τη χρονιά ένα MINI Cooper S JCW, προσφορά της SportCarsTech.

Το Autovision Hellenic Auto GP διοργανώνεται από το σωματείο Άρτεμις και την Iron Team, σύμφωνα με την προκήρυξη του Πρωταθλήματος Ταχύτητας από την Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδος (Ο.Μ.Α.Ε) και με την πολύτιμη χορηγία της AUTOVISION και της «Παραδείσης ελαστικά», ενώ χορηγός επικοινωνίας είναι η Cosmote TV.