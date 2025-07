Axios: Πώς θα μπορούσε να πάρει «σάρκα και οστά» το κόμμα του Έλον Μασκ

Τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσει ο Έλον Μασκ για να κάνει πραγματικότητα το κόμμα που έχει προαναγγείλει επισημαίνει το Axios.

Η μεγάλη εικόνα: Η πρόσκληση για ένα τρίτο πολιτικό κόμμα δεν είναι καινούργια, και έχει ξαναγίνει με διαφορετική επιτυχία. Όμως οι ειδικοί συμφωνούν ότι θα χρειαστεί ηράκλεια προσπάθεια από τον Μασκ για να πετύχει το λεγόμενο «Κόμμα της Αμερικής».

«Ο κόσμος θα πρέπει να το πάρει στα σοβαρά μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο», δήλωσε ο Κόλιν Άντερσον, επίκουρος κλινικός καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο του Μπάφαλο. «Υπάρχουν πολλά εμπόδια στον δρόμο του, ιδίως αρκετά σημαντικά θεσμικά εμπόδια».

«Αλλά δεν είναι αδύνατο».

Τι γνωρίζουμε για το κόμμα του Έλον Μασκ

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, έχει υπονοήσει την δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος από τότε που δυσανασχέτησε με την υπoγραφή του προέδρου Τραμπ για το «μεγάλο, όμορφο νομοσχέδιο», χαρακτηρίζοντάς το ανεύθυνο και αρνητικό για την παγκόσμια ισχύ της Αμερικής.

Ο Μασκ έθεσε ως στόχο τις στενές αναμετρήσεις στο Κογκρέσο, οι οποίες θα καθιστούσαν το εν δυνάμει τρίτο κόμμα «την αποφασιστική ψήφο σε επίμαχους νόμους, διασφαλίζοντας ότι υπηρετούν την πραγματική βούληση του λαού».

Η άλλη πλευρά: Ο Τραμπ αποκάλεσε τον Μασκ «ερείπιο τρένου» ως απάντηση στην ιδέα, και ο μακροχρόνιος εχθρός του Μασκ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι εταιρείες του Μασκ μπορεί να μην το αντέξουν.

Το Κόμμα Αμερικής του Μασκ έναντι της ιστορίας των τρίτων κομμάτων

Ο Μασκ θα πολεμήσει την αποτυχημένη ιστορία των τρίτων κομμάτων.

Τα τρίτα κόμματα έχουν προκαλέσει κύματα στο παρελθόν - όπως η υποψηφιότητα του Ρος Πέροτ το 1992. Πολλοί υποστηρίζουν ότι το Κόμμα των Πρασίνων, το οποίο εμφανίζεται σταθερά στα ψηφοδέλτια εδώ και δεκαετίες, έγειρε τις εκλογές του 2000 υπέρ του Τζορτζ Μπους, σημειώνει το Axios.

Τα τρίτα κόμματα ιστορικά δεν λειτουργούν μακροπρόθεσμα, επειδή δεν έχουν τις μπότες στο έδαφος ή τη θεσμική ιστορία για να κερδίσουν έδρες όπως μπορούν τα δύο μεγάλα κόμματα, δήλωσε ο Bernard Tamas, συγγραφέας του βιβλίου "The Demise and Rebirth of American Third Parties".

Παρόλα αυτά, μπορούν να διαταράξουν το status quo συγκεντρώνοντας ψήφους, κάνοντας τα μεγάλα κόμματα να «ιδρώσουν πολύ», είπε.

Πολιτειακές απαιτήσεις για νέα πολιτικά κόμματα

Η μάχη του Μασκ ξεκινά σε πολιτειακό επίπεδο, όπου η πρόσβαση σε ψηφοδέλτια διέπεται από το νόμο.

Αν και οι πολιτείες έχουν διαφορετικές απαιτήσεις, οι περισσότερες γενικά αναζητούν ισχυρή υποστήριξη από τους ψηφοφόρους για να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Οι συνεχείς ψήφοι βοηθούν στη διατήρηση των προσόντων του κόμματος, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Εκλογική Επιτροπή.

Οι περισσότερες πολιτείες επιτρέπουν στα κόμματα να έχουν περιορισμένη αναγνώριση «με το να κατονομάζονται ως η οργάνωση που εκπροσωπείται από τον υποψήφιο στην αίτηση υποψηφιότητάς του», σύμφωνα με την FEC.

Ο Άντερσον δήλωσε ότι ο Μασκ πιθανότατα θα στοχεύσει σε πολιτείες με εκλογικές αναμετρήσεις όπου οι αγώνες είναι συνήθως κλειστοί, όπως η Βόρεια Καρολίνα και η Τζόρτζια.

Κατευθυντήριες γραμμές της FEC για ένα νέο πολιτικό κόμμα

Για να γίνει ένα εθνικό πολιτικό κόμμα, η FEC θα πρέπει να εγκρίνει ένα αίτημα συμβουλευτικής γνωμοδότησης που υπέβαλε το κόμμα Musk's America Party.

Η FEC έχει συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές για οργανώσεις ή κόμματα που επιθυμούν να συμμετέχουν σε εθνικά ψηφοδέλτια και να έχουν εθνικό έλεγχο του κόμματός τους.

Τα υποψήφια κόμματα πρέπει να ακολουθούν τους ομοσπονδιακούς νόμους και κανονισμούς για τη χρηματοδότηση εκστρατειών, να εγγράφονται στο FEC και να υποβάλλουν τακτικά οικονομικές εκθέσεις, όπως περιγράφεται από το FEC.

Εστιάζοντας στις πολιτείες, το κόμμα του Μασκ θα μπορούσε να αποφύγει την εγγραφή στο FEC. Αυτό θα επέτρεπε στο κόμμα του να αναγνωριστεί ως πολιτική οργάνωση του τμήματος 527, η οποία πρέπει να εγγραφεί στην IRS, αλλά δεν έχει «περιορισμούς σε δολάρια ή πηγές», δήλωσε ο Brett Kappel, δικηγόρος εκλογών.

Αναγνώριση του ονόματος του πολιτικού κόμματος του Μασκ

Εκτός από τις νομικές απαιτήσεις, ο Μασκ, που είναι ήδη μια πολωτική φιγούρα, θα πρέπει να κινητοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης και μια εκστρατεία βάσης για να υπενθυμίσει στους ψηφοφόρους το Κόμμα της Αμερικής, είπαν οι ειδικοί.

«Αυτό είναι ένα από τα λάθη που κάνουν ορισμένα από τα άλλα τρίτα κόμματα στις ΗΠΑ, όπου εμφανίζονται στις προεδρικές εκλογές, κατεβάζουν έναν προεδρικό υποψήφιο, δεν κάνουν τίποτα και μετά εξαφανίζονται για τέσσερα χρόνια», δήλωσε ο Άντερσον. «Δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει».

Λόγω της οικονομικής του ευχέρειας, ο Μασκ θα μπορούσε να ξεπεράσει τις νομικές προκλήσεις και την προεκλογική εκστρατεία. Αλλά το να κάνει τους ανθρώπους να θυμούνται το Κόμμα της Αμερικής όταν θα πάνε στην κάλπη είναι αυτό που «θα πρέπει να δουλέψει», δήλωσε ο Άντερσον.