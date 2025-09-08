Ισόβια για τη «δολοφόνο με τα δηλητηριώδη μανιτάρια» - Η υπόθεση που σόκαρε την Αυστραλία

Προετοίμασε με σχολαστικότητα ένα λουκούλλειο γεύμα που έστειλε στον θάνατο τρεις ανθρώπους. Η Έριν Πάτερσον καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από δικαστήριο της Αυστραλίας για τη δολοφονία τριών ατόμων στο σπίτι της, τον Ιούλιο του 2023.

Η 50χρονη Αυστραλή, που είχε κηρυχθεί ένοχη από το Ανώτατο Δικαστήριο της Βικτώρια για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονίας, έλαβε σήμερα Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2025 ποινή ισόβιας κάθειρξης από το δικαστήριο. Ο δικαστής Κρίστοφερ Μπιλ διέταξε μία περίοδο 33 ετών χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης. Δεδομένης της ηλικίας της και των 676 ημερών που έχει ήδη περάσει υπό κράτηση, αυτό σημαίνει ότι η 50χρονη Πάτερσον δεν θα δικαιούται να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση μέχρι το 2056, όταν θα είναι πλέον 80 ετών.

Η δολοφόνος με τα μανιτάρια

Η ιστορία της Έριν Πάτερσον είναι μία από τις πλέον φρικιαστικές στα χρονικά της Αυστραλίας. Η 50χρονη σέρβιρε μοσχάρι Wellington, γαρνιρισμένο με δηλητηριώδη μανιτάρια στους καλεσμένους της τον Ιούλιο του 2023, με αποτέλεσμα τρεις από αυτούς να πεθάνουν.

Πριν από εννέα εβδομάδες, το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για δηλητηρίαση των πεθερικών της και της αδελφής της πεθεράς της, ενώ κατά την επιβολή της ποινής, ο δικαστής Μπιλ δήλωσε ότι δεν δίστασε να κρίνει ότι η πράξη της Πάτερσον εμπίπτει στη «χειρότερη κατηγορία» δολοφονίας και απόπειρας δολοφονίας.



Μετά από μήνες φρενίτιδας στα μέσα ενημέρωσης και μυριάδων πρωτοσέλιδων, η καταδίκη ορίζει πλέον το τέλος της υπόθεσης, εν αναμονή οποιασδήποτε έφεσης.



Το ζήτημα που απασχόλησε κυρίως τον δικαστή κατά την εξέταση της ποινής ήταν η διάρκεια της περιόδου μη αποφυλάκισης υπό όρους. Η τυπική τέτοια περίοδος για φόνο στη Βικτώρια είναι 20 χρόνια.

Ωστόσο, εάν υπάρχουν περισσότερα από ένα θύματα, η ελάχιστη περίοδος μη αποφυλάκισης αυξάνεται στα 25 χρόνια, ενώ αν και είναι δυνατό να καταδικαστεί ένας δολοφόνος σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης, αυτό είναι κάτι πολύ ασυνήθιστο.

Το 2019, δικαστής που επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον James Gargasoulas, τον άνδρα που εισέβαλε σε εμπορικό κέντρο στη Μελβούρνη σκοτώνοντας έξι ανθρώπους, όρισε περίοδο μη αποφυλάκισης υπό όρους 46 ετών.

Καμία μεταμέλεια

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη για τον ορισμό της ποινής σχετίζονται κυρίως με τη φύση του εγκλήματος. Το κυριότερο στην περίπτωση της Έριν Πάτερσον ήταν η συμπεριφορά της, καθώς δεν υπήρξε καμία παραδοχή ενοχής, ούτε μεταμέλεια σε καμία στιγμή.



Επιπλέον, δεν υπήρξε καμία δήλωση από τον συνήγορο υπεράσπισης ότι η Πάτερσον έχει διαγνωσμένη ψυχική διαταραχή ή ότι θα ωφελούνταν από οποιαδήποτε μορφή προγράμματος αποκατάστασης.

Ο δικηγόρος της Πάτερσον έχει προθεσμία 28 ημερών για να ασκήσει έφεση. Η έφεση θα πρέπει να είναι είτε κατά της καταδίκης είτε κατά της ποινής ή και των δύο.

