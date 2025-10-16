Κέικ θανάτου: Μάνα και κόρη νεκρές από δηλητηριασμένη τούρτα - Οι αναζητήσεις που πρόδωσαν τους ενόχους

Σοκ έχει προκαλέσει στη Βραζιλία η είδηση του θανάτου μιας μητέρας και της κόρης της, οι οποίες πέθαναν μετά την κατανάλωση μιας τούρτας γενεθλίων. Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο σκόπιμης δηλητηρίασης, καθώς οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν πως το γλυκό περιείχε φυτοφάρμακο.

Η Άννα Μαρία ντε Χεσούς, 52 ετών, και η κόρη της, Λαρίσα ντε Χεσούς Καστίλιο, 21 ετών, μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο αφού κατανάλωσαν ένα κομμάτι από την τούρτα. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, και οι δύο γυναίκες υπέκυψαν λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η τούρτα είχε παραδοθεί στο σπίτι τους από τον σύζυγο της ανιψιάς της 52χρονης, την Άννα Μαρία Πατρίσια. Οι εργαστηριακές εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά τον θάνατό τους αποκάλυψαν την παρουσία φυτοφαρμάκων στον οργανισμό των δύο γυναικών, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες περί εγκληματικής ενέργειας.

Οι αναζητήσεις που πρόδωσαν τους ενόχους

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην έκδοση εντάλματος σύλληψης για την Πατρίσια και τον σύντροφό της, γνωστό τοπικά ως Λεονάρντο, έπειτα από έλεγχο των κινητών τηλεφώνων τους. Σύμφωνα με τα ευρήματα, ο Λεονάρντο είχε πραγματοποιήσει αναζητήσεις στο διαδίκτυο για φράσεις όπως «καρδιακή προσβολή που προκαλεί σπασμούς» και «δηλητηρίαση από προϊόν καθαρισμού».

Η Πατρίσια, από την πλευρά της, φέρεται να είχε αναζητήσει πληροφορίες για το «εγχειρίδιο πειθούς του FBI». Στις καταθέσεις τους, εκείνη υποστήριξε ότι δεν θυμάται να έχει κάνει τις αναζητήσεις, ενώ ο Λεονάρντο ισχυρίστηκε ότι απλώς βοηθούσε έναν φίλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η 52χρονη Άννα Μαρία ντε Χεσούς συνήθιζε να δανείζει χρήματα στην ανιψιά της και στον σύντροφό της, γεγονός που ενδέχεται να συνδέεται με τα κίνητρα του εγκλήματος.

Η αστυνομία ξεκίνησε την έρευνα στα τέλη Ιουλίου, όταν η Άννα Μαρία εισήχθη στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Οι ανακριτικές αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει την Βραζιλία.