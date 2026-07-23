Ποιοι απεικονίζονται στα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ - Πώς ψηφίζουν οι πολίτες για τα νέα σχέδια

Μια νέα εικόνα ετοιμάζεται να αποκτήσει το ευρώ, καθώς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) παρουσίασε τις προτάσεις σχεδίων για την επόμενη σειρά τραπεζογραμματίων, δίνοντας παράλληλα στους πολίτες της Ευρώπης τη δυνατότητα να εκφράσουν τη γνώμη τους.

Οι προτάσεις που βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο της διαδικασίας βασίζονται σε δύο διαφορετικές θεματικές ενότητες: «Ευρωπαϊκός πολιτισμός» και «Ποταμοί και πτηνά», με τα σχέδια να επιχειρούν να αποτυπώσουν διαφορετικές πτυχές της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

«Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ είναι κάτι παραπάνω από ένα μέσο πληρωμής, αποτελούν μια από τις πιο απτές εκφράσεις της Ευρώπης», δήλωσε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, τονίζοντας ότι τα νέα σχέδια, μέσα από τον συνδυασμό αισθητικής και νοήματος, θα ενισχύσουν την κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν και Μαρί Κιουρί στα νέα χαρτονομίσματα

Στη θεματική «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», τα νέα χαρτονομίσματα αναμένεται να συνδέουν την κάθε αξία με σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή ιστορία και τον πολιτισμό.

Σύμφωνα με τις προτάσεις, στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ θα αποτυπώνεται η σπουδαία Ελληνίδα τραγουδίστρια της όπερας Μαρία Κάλλας, ενώ στα 10 ευρώ θα βρίσκεται ο κορυφαίος Γερμανός συνθέτης Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.

Στο χαρτονόμισμα των 20 ευρώ θα απεικονίζεται η Πολωνογαλλίδα επιστήμονας Μαρί Κιουρί, ενώ στα 200 ευρώ θα βρίσκεται η Αυστριακή Μπέρθα φον Σούτνερ, η οποία έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης.

Στην άλλη πλευρά των χαρτονομισμάτων θα αποτυπώνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις ή εγκαταστάσεις, όπως ένα φεστιβάλ τραγουδιού και μια βιβλιοθήκη, δημιουργώντας έναν συνδυασμό ανάμεσα στις προσωπικότητες που σημάδεψαν την Ευρώπη και τον πολιτισμό της.

🇪🇺 JUST IN: The ECB has unveiled 10 shortlisted designs for the next series of euro banknotes. pic.twitter.com/edTyCx5eEi — Cointelegraph (@Cointelegraph) July 23, 2026

Η δεύτερη θεματική ενότητα που εξετάζεται από την ΕΚΤ έχει τίτλο «Ποταμοί και πτηνά» και επιχειρεί να αναδείξει το φυσικό τοπίο και τη βιοποικιλότητα της Ευρώπης.

Σε αυτή την πρόταση, το χαρτονόμισμα των 5 ευρώ θα μπορούσε να απεικονίζει μια πηγή σε ορεινό τοπίο, ενώ στην άλλη πλευρά θα βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Στο χαρτονόμισμα των 200 ευρώ, αντίστοιχα, προτείνεται να αποτυπώνεται ένα θαλασσινό τοπίο, με ένα πτηνό να πετά πάνω από μεγάλα κύματα. Στην πίσω πλευρά θα απεικονίζεται το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι συγκεκριμένες προτάσεις αποτελούν μέρος των 10 σχεδίων που έχουν περάσει στην τελική φάση της διαδικασίας και πλέον τίθενται στην κρίση των Ευρωπαίων πολιτών.

Από 1.200 γραφίστες στις 10 τελικές προτάσεις

Τα σχέδια που παρουσίασε η ΕΚΤ προέκυψαν μέσα από διαγωνισμό σχεδίου σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 1.200 γραφίστες.

Από αυτούς, 25 σχεδιαστές κλήθηκαν να δημιουργήσουν προτάσεις για μία ή και για τις δύο θεματικές ενότητες. Στη συνέχεια, μια ανεξάρτητη κριτική επιτροπή αποτελούμενη από 21 ειδικούς σε τομείς όπως η γραφιστική, η επικοινωνία, η νευροεπιστήμη και η ιστορία, επέλεξε τις 10 προτάσεις που συνεχίζουν στη διαδικασία.

Τα μέλη της επιτροπής είχαν διοριστεί από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ.

Οι Ευρωπαίοι αποφασίζουν μέχρι τις 21 Σεπτεμβρίου

Πλέον, τον λόγο έχουν οι ίδιοι οι πολίτες, καθώς η ΕΚΤ ξεκίνησε δημόσια διαδικτυακή έρευνα, καλώντας τους Ευρωπαίους να εκφράσουν την προτίμησή τους ανάμεσα στις 10 προτάσεις.

Η έρευνα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 21 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί ξεχωριστή έρευνα με τις ίδιες ερωτήσεις από ανεξάρτητη εταιρεία, σε αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτών της ζώνης του ευρώ.

Η ΕΚΤ θα δημοσιεύσει έκθεση με τα αποτελέσματα και των δύο ερευνών μετά την επιλογή της τελικής πρότασης. Η συμμετοχή του κοινού αποτελεί βασικό στοιχείο της διαδικασίας, ώστε οι απόψεις των πολιτών από ολόκληρη την Ευρώπη να ληφθούν υπόψη.

Η τελική απόφαση για το σχέδιο των νέων τραπεζογραμματίων αναμένεται να ληφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ προς τα τέλη του 2026.