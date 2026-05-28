Πρόταση για χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με τον Ντόναλντ Τραμπ

Σενάρια για χαρτονόμισμα 250 δολαρίων με τον Τραμπ, όμως η αμερικανική νομοθεσία απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων.

Δημήτρης Σουλτογιάννης
Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ φέρονται να επιθυμούν τη δημιουργία χαρτονομίσματος αξίας 250 δολαρίων με το πορτρέτο του προέδρου. Αν προχωρούσε μια τέτοια κίνηση, θα αποτελούσε την πρώτη εμφάνιση εν ζωή προσώπου σε αμερικανικό νόμισμα εδώ και περισσότερο από 150 χρόνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο πολιτικά διορισμένοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Οικονομικών πίεζαν επανειλημμένα το προσωπικό του Γραφείου Χαρακτικής και Εκτύπωσης να ετοιμάσει πρωτότυπα σχέδια για το νέο χαρτονόμισμα κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Ο καλλιτέχνης που ισχυρίστηκε ότι σχεδίασε το δοκιμαστικό πρότυπο του χαρτονομίσματος δήλωσε επίσης ότι είχε συνομιλήσει προσωπικά με τον Τραμπ για το θέμα.

Το χαρτονόμισμα των 250 δολαρίων θα αποτελούσε συμβολική αναφορά στα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επέτειο να συμπληρώνεται στις 4 Ιουλίου. Ωστόσο, οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία θα έπρεπε σχεδόν βέβαια να εγκριθεί από το Κογκρέσο, ενώ η αμερικανική νομοθεσία σήμερα απαγορεύει την απεικόνιση εν ζωή προσώπων πάνω σε αμερικανικό νόμισμα.

