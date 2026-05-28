Ο Τραμπ ανανεώνει τον Τομ Μπάρακ ως ειδικό απεσταλμένο για τη Συρία

Η αμερικανική κυβέρνηση ξεκαθάρισε ότι ο Τομ Μπάρακ θα παραμείνει στη θέση του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ για τη Συρία, παρά τη λήξη της τρέχουσας εντολής του βάσει νόμου αύριο.

Μετά από δύο ημέρες ερωτημάτων (και του flash) σχετικά με το αν η θητεία του θα παραταθεί ή θα αφεθεί να λήξει, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε μόλις ότι ο ρόλος του Μπάρακ θεωρείται προέκταση των καθηκόντων του ως πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία.

Ως εκ τούτου, η εντολή του ως ειδικού απεσταλμένου παραμένει σε ισχύ όσο διατηρεί και τη διπλωματική του θέση στην Άγκυρα. Η απόφαση θεωρείται ένδειξη συνέχειας της αμερικανικής πολιτικής στη Συρία υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, με τον Μπάρακ να διατηρεί ενεργό ρόλο στις περιφερειακές εξελίξεις και στις επαφές της Ουάσιγκτον με συμμάχους στη Μέση Ανατολή.