Axios: Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για παράταση εκεχειρίας - Αναμένεται έγκριση από Τραμπ

Οι διαπραγματευτές μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία και αναμένουν την έγκριση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ όπως μεταδίδει το Axios που επικαλείται δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και μια περιφερειακή πηγή που εμπλέκεται στις προσπάθειες διαμεσολάβησης. Η συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας για 60 ημέρες και την έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι οι όροι της συμφωνίας είχαν ως επί το πλείστον συμφωνηθεί μέχρι την Τρίτη, αλλά και οι δύο πλευρές έπρεπε ακόμη να λάβουν την έγκριση της ανώτερης ηγεσίας. Επέστρεψαν αργότερα και δήλωσαν ότι είχαν τις απαραίτητες εγκρίσεις και ήταν έτοιμοι να υπογράψουν. Το Ιράν δεν το έχει επιβεβαιώσει. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές ενημέρωσαν τον Τραμπ για τις λεπτομέρειες της τελικής συμφωνίας, αλλά εκείνος δεν την υπέγραψε αμέσως. «Ο πρόεδρος μετέφερε στους μεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Απεριόριστη η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ θα αρθεί επίσης, αλλά αυτό θα συμβεί αναλογικά με την αποκατάσταση της εμπορικής ναυτιλίας, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ ανέφεραν ότι το 60ήμερο Μνημόνιο Κατανόησης θα ορίζει ότι η ναυσιπλοΐα μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι «απεριόριστη». Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αυτό σημαίνει ότι δεν θα επιβάλλονται διόδια και δεν θα υπάρχει παρενόχληση και ότι το Ιράν θα πρέπει να απομακρύνει όλες τις νάρκες από το στενό εντός 30 ημερών

Το Μνημόνιο Κατανόησης θα περιλαμβάνει μια δέσμευση του Ιράν να μην επιδιώξει την κατασκευή πυρηνικών όπλων, δήλωσαν οι αξιωματούχοι. Θα αναφέρει επίσης ότι τα πρώτα ζητήματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια του 60ήμερου παραθύρου θα είναι ο τρόπος διάθεσης του ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού του Ιράν και ο τρόπος αντιμετώπισης του ιρανικού εμπλουτισμού.

Οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) θα δεσμευτούν να συζητήσουν την άρση των κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Το Μνημόνιο Κατανόησης θα περιλαμβάνει επίσης συζήτηση για έναν μηχανισμό που θα βοηθήσει το Ιράν να αρχίσει να λαμβάνει αγαθά και ανθρωπιστική βοήθεια.