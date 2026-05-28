Φρουροί της Επανάστασης: «Δεν θα υπάρξει ειρήνη χωρίς την καταστροφή του Ισραήλ»

Νέες απειλές προς το Ισραήλ εκτόξευσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, μετά τον θάνατο δύο διοικητών της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Iran International, οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή μέχρι να «καταστραφεί» το Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις δεν αποδυναμώνουν αλλά ενισχύουν την παλαιστινιακή «αντίσταση».

Iran’s Revolutionary Guards said the Middle East would not see peace until Israel is “destroyed,” dismissing what it called US President Donald Trump’s vision of peace as one of “killing, murder and terror.”



— Iran International English (@IranIntl_En) May 28, 2026

Ανταλλαγή πυρών ΗΠΑ - Ιράν

Την ίδια ώρα, ΗΠΑ και Ιράν αντάλλαξαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, κλιμακώνοντας την ένταση και δοκιμάζοντας την εύθραυστη εκεχειρία.

Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανική βάση εκτόξευσης στο Μπαντάρ Αμπάς, στα Στενά του Ορμούζ, αφού κατέρριψαν τέσσερα ιρανικά drones, τα οποία θεωρήθηκαν απειλή για την περιοχή.

Από την πλευρά του, το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης ανακοίνωσε ότι απάντησε με πυρά εναντίον αμερικανικής βάσης στο Κουβέιτ, από όπου –όπως υποστηρίζει– ξεκίνησε η επίθεση.

Οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν τις ενέργειές τους «μετρημένες και αμυντικές», ενώ το Ιράν προειδοποίησε για περαιτέρω κλιμάκωση σε περίπτωση νέας επίθεσης.

Οι νυχτερινές επιθέσεις έρχονται λίγες ημέρες μετά από προηγούμενα πλήγματα μεταξύ των δύο πλευρών, εντείνοντας την αβεβαιότητα γύρω από την εκεχειρία.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές προσπάθειες για μια ευρύτερη συμφωνία, ωστόσο οι διαφωνίες για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των κυρώσεων περιπλέκουν τις διαπραγματεύσεις.

Τραμπ: «Δεν υπάρχει πίεση για συμφωνία»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διατηρούν ισχυρή διαπραγματευτική θέση και δεν αισθάνονται πίεση για άμεση συμφωνία με το Ιράν.

Όπως ανέφερε, συγκρίνοντας την κατάσταση με παλαιότερες συγκρούσεις, «οι πόλεμοι μπορεί να διαρκέσουν χρόνια», τονίζοντας ότι η τρέχουσα κρίση βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο.