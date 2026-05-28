Νέα πυραυλικά πλήγματα από το Ιράν την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη οδεύουν προς συμφωνία

Το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε πυραύλους από το νότιο τμήμα της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Όπως αναφέρεται, οι πύραυλοι εκτοξεύτηκαν «προς συγκεκριμένους στόχους», χωρίς να έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί, ενώ πηγές του πρακτορείου κάνουν λόγο για πιθανές συγκρούσεις πάνω από τα νερά του Περσικού Κόλπου.



Παράλληλα, το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim ανέφερε «ήχους έκρηξης» που προέρχονταν από τη θαλάσσια περιοχή, στο πλαίσιο, όπως υποστηρίζει, ανταλλαγής πυρών για την προειδοποίηση μη εξουσιοδοτημένων πλοίων στα Στενά του Ορμούζ.



Οι εξελίξεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς Ιράν και Ηνωμένες Πολιτείες φέρονται να αντάλλαξαν αεροπορικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί, παρά τη συνεχιζόμενη εκεχειρία. Οι αμερικανικές δυνάμεις υποστήριξαν ότι έπληξαν επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που θεωρήθηκαν απειλή κοντά στο Στενά του Ορμούζ, ενώ το Ιράν φέρεται να στόχευσε αμερικανική βάση σε αντίποινα.

Μπέσεντ: «Η υπομονή των ΗΠΑ δεν είναι απεριόριστη»

Σε πολιτικό επίπεδο, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προειδοποίησε ότι η υπομονή των ΗΠΑ «δεν είναι απεριόριστη», αναφερόμενος στις δυσκολίες συντονισμού στο εσωτερικό της ιρανικής πλευράς σχετικά με πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Όπως δήλωσε, η ιρανική κυβέρνηση αποτελείται από «τρεις πυλώνες» εξουσίας που δυσκολεύονται να επικοινωνήσουν μεταξύ τους, ενώ τόνισε ότι, αν δεν υπάρξει συμφωνία, δεν αποκλείεται η επανέναρξη των συγκρούσεων.



Την ίδια ώρα, δημοσίευμα του Axios ανέφερε ότι ΗΠΑ και Ιράν έχουν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας για παράταση της κατάπαυσης του πυρός για 60 ημέρες και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, το οποίο όμως δεν έχει ακόμη εγκριθεί από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Το δημοσίευμα δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα. Αντίθετα, το πρακτορείο Tansim ανέφερε ότι τίποτα ακόμη δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Ωστόσο, η είδηση μιας επερχόμενης συμφωνίας επηρέασε τις διεθνείς αγορές, οδηγώντας σε πτώση τις τιμές του πετρελαίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι το τέλος της σύγκρουσης είναι «κοντά», αν και έχει εκφράσει δυσαρέσκεια για την πορεία των διαπραγματεύσεων, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εξετάζεται η χαλάρωση των κυρώσεων, ένα βασικό αίτημα της Τεχεράνης.



Στο διπλωματικό πεδίο, ο υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, Ισάκ Νταρ, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, αναμένεται να συναντηθεί στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο, σε μια προσπάθεια συνέχισης των διαπραγματεύσεων.