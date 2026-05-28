Ρίξη στη σχέση Ισραήλ-ΟΗΕ μετά τη «μαύρη λίστα» για σεξουαλική βία

Το Ισραήλ ανακοίνωσε το πάγωμα των σχέσεών του με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μετά την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να συμπεριλάβουν ισραηλινές οντότητες στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» για σεξουαλική βία που συνδέεται με ένοπλες συγκρούσεις.

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών δήλωσε ότι δεν θα υπάρχει «καμία περαιτέρω επαφή» με το γραφείο του Γενικού Γραμματέα, ενώ ακυρώθηκε και προγραμματισμένη επίσκεψη αξιωματούχων του Οργανισμού στο Ισραήλ. Η κίνηση αυτή αντανακλά τη συνεχιζόμενη ένταση μεταξύ της ισραηλινής κυβέρνησης και της ηγεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία έχει ενταθεί μετά τον πόλεμο στη Γάζα και τις επανειλημμένες διεθνείς εκκλήσεις για διερεύνηση παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η «μαύρη λίστα» και οι πολιτικές αντιδράσεις

Η ένταξη ισραηλινών φορέων στη σχετική λίστα θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη πολιτικά και διπλωματικά, καθώς ο συγκεκριμένος κατάλογος χρησιμοποιείται για την καταγραφή πλευρών που κατηγορούνται για σεξουαλική βία σε εμπόλεμες ζώνες. Το Ισραήλ απορρίπτει τις κατηγορίες και κατηγορεί τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών για μεροληψία.

Η εξέλιξη ενδέχεται να επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Εθνών, περιορίζοντας τη διπλωματική συνεργασία σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς πίεσης και γεωπολιτικής αστάθειας στη Μέση Ανατολή.