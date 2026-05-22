Washington Post: Οι ΗΠΑ έχουν χάσει τα μισά αντιπυραυλικά τους αποθέματα στον πόλεμο με το Ιράν

Σημαντική πίεση στα αποθέματα προηγμένων πυραυλικών αναχαιτιστών των Ηνωμένων Πολιτειών έχει προκαλέσει η πολεμική στήριξη προς το Ισραήλ στη σύγκρουση με το Ιράν, σύμφωνα με αποκαλύψεις της Washington Post, που επικαλείται εσωτερικές εκτιμήσεις του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας. Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι η Ουάσιγκτον χρησιμοποίησε πολύ περισσότερα προηγμένα αμυντικά μέσα από όσα χρησιμοποίησε το ίδιο το Ισραήλ για να αναχαιτίσει ιρανικά πλήγματα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι αμερικανικές δυνάμεις εκτόξευσαν περισσότερους από 200 αναχαιτιστές THAAD, δηλαδή περίπου το μισό από το συνολικό διαθέσιμο απόθεμα του Πενταγώνου, ενώ χρησιμοποίησαν και περισσότερους από 100 πυραύλους Standard Missile-3 και Standard Missile-6 από πολεμικά πλοία στην ανατολική Μεσόγειο. Την ίδια περίοδο, το Ισραήλ φέρεται να χρησιμοποίησε λιγότερους από 100 αναχαιτιστές Arrow και περίπου 90 David’s Sling.

Το στοιχείο αυτό αναδεικνύει, σύμφωνα με αναλυτές, μια λιγότερο ισόρροπη εικόνα της αμερικανοϊσραηλινής συνεργασίας απ’ ό,τι συνήθως παρουσιάζεται δημόσια. Η Kelly Grieco από το Stimson Center σχολίασε ότι οι αριθμοί είναι εντυπωσιακοί, υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ ανέλαβαν το μεγαλύτερο μέρος της αποστολής αντιπυραυλικής άμυνας, την ώρα που το Ισραήλ διατήρησε σημαντικό μέρος των δικών του προηγμένων αποθεμάτων.

Φωτ.: Reuters

Ανησυχία στους συμμάχους των ΗΠΑ

Η ίδια εξέλιξη έχει προκαλέσει ανησυχία και εκτός Μέσης Ανατολής. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, σύμμαχοι των ΗΠΑ στην Ασία, όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, παρακολουθούν με προβληματισμό τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων, καθώς βασίζονται στην Ουάσιγκτον ως βασικό αποτρεπτικό παράγοντα απέναντι στη Βόρεια Κορέα και την Κίνα.

Το Πεντάγωνο, πάντως, απορρίπτει την εικόνα άνισης κατανομής του βάρους. Ο εκπρόσωπός του Sean Parnell υποστήριξε ότι οι αναχαιτιστές είναι μόνο ένα μέρος ενός πολύ ευρύτερου και πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας και ότι τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ισραήλ μοιράστηκαν δίκαια το αμυντικό φορτίο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης Epic Fury, κάνοντας χρήση μαχητικών, συστημάτων αντι-drone και άλλων προηγμένων μέσων. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον.

Παρά τις επίσημες διαβεβαιώσεις, η έκθεση έρχεται να φωτίσει και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει πλέον η αμερικανική στρατιωτική μηχανή. Η Washington Post σημειώνει ότι, αν οι εχθροπραξίες με το Ιράν ξαναρχίσουν, οι ΗΠΑ μπορεί να αναγκαστούν να καταναλώσουν ακόμη μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων τους, ιδίως επειδή κάποιες ισραηλινές πυραυλικές συστοιχίες έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας για συντήρηση.

Πιο περίπλοκος από όσο ανέμεναν ο πόλεμος με το Ιράν

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο πόλεμος έχει ήδη αποδειχθεί πιο περίπλοκος από όσο ανέμεναν Ουάσιγκτον και Τελ Αβίβ. Παρά τους αμερικανικούς ισχυρισμούς περί σοβαρής αποδυνάμωσης της ιρανικής απειλής, αμερικανικές εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η Τεχεράνη διατηρεί ακόμη περίπου το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων πυραύλων της, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ έχει προκαλέσει νέα αναταραχή στην παγκόσμια οικονομία και στις αγορές ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι ΗΠΑ επιχειρούν να ενισχύσουν τη βιομηχανική τους ικανότητα. Το Reuters μετέδωσε ότι η Lockheed Martin ξεκίνησε την κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής στην Αλαμπάμα, η οποία αναμένεται να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή THAAD και άλλων κρίσιμων πυραυλικών συστημάτων τα επόμενα χρόνια.

Το δημοσίευμα της Washington Post αναμένεται να τροφοδοτήσει νέα συζήτηση στην Ουάσιγκτον για το αν η αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο με το Ιράν εξυπηρετεί πράγματι τη λογική του «America First» που επικαλείται ο Ντόναλντ Τραμπ ή αν, αντίθετα, επιβαρύνει επικίνδυνα την αμερικανική στρατιωτική ετοιμότητα σε άλλα κρίσιμα μέτωπα.