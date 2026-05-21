Έτοιμο το προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν - Τι μεταδίδουν ΜΜΕ από την Τεχεράνη

Ραγδαίες φαίνεται να είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, με τα τελευταία δημοσιεύματα να κάνουν λόγο πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν φέρεται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα του ιρανικού πρακτορείου Iranian Labour News Agency (ILNA), το σχέδιο προβλέπει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, με τις δύο πλευρές να δεσμεύονται ότι θα απέχουν από επιθέσεις σε κρίσιμες υποδομές εκατέρωθεν.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, μέσω ενός κοινού ρυθμιστικού μηχανισμού που, σύμφωνα με το ILNA, συμφωνήθηκε και από τις δυο πλευρές. Το προσχέδιο περιλαμβάνει ακόμη τη σταδιακή άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν, υπό την προϋπόθεση ότι η Τεχεράνη θα τηρήσει πλήρως τους όρους της συμφωνίας.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές φέρονται να συμφώνησαν στην έναρξη νέου κύκλου διαπραγματεύσεων εντός επτά ημερών, με στόχο την επίτευξη συνολικής συμφωνίας που θα αφορά τόσο την οριστική αποκλιμάκωση της έντασης όσο και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

«Έτοιμο το προσχέδιο - Δεν έχει απαντήσει το Ιράν»

Την ίδια ώρα, το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν, με την πρόταση να διαβιβάζεται στην Τεχεράνη μέσω μεσολαβητών από το Πακιστάν και βρίσκεται ήδη υπό εξέταση από την ιρανική ηγεσία, χωρίς ωστόσο να έχει δοθεί μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση.

Σύμφωνα με αυτό το δημοσίευμα, το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και αμοιβαία δέσμευση για τερματισμό επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, προβλέπεται η παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και ενεργειών «ενημερωτικού πολέμου», ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των δύο πλευρών.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται επίσης στη διατήρηση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικός Κόλπος και στη Θάλασσα του Ομάν, καθώς και στη δημιουργία μηχανισμού κοινής παρακολούθησης για τη σταδιακή άρση των κυρώσεων, υπό την προϋπόθεση συμμόρφωσης της Τεχεράνης.

Το προσχέδιο προβλέπει ακόμη την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός επτά ημερών για τα εκκρεμή ζητήματα, ενώ περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένα Έθνη. Όπως αναφέρεται, η συμφωνία θα τεθεί άμεσα σε ισχύ μόλις υπάρξει επίσημη αποδοχή και από τις δύο πλευρές