Κορυφαία ιρανική πηγή στο Reuters: Δεν υπάρχει συμφωνία αλλά οι διαφορές έχουν περιοριστεί

Οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή παραμένουν σε κρίσιμο σημείο αφού τα βασικά «αγκάθια» ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη δεν έχουν ακόμη ξεπεραστεί. Παρά τις συνεχιζόμενες επαφές, όπως αναφέρουν πηγές των δυο πλευρών, η πρόοδος στις συνομιλίες είναι αργή και οι εκκρεμότητες σημαντικές.

Σύμφωνα με ανώτατη ιρανική πηγή που μίλησε στο Reuters, η σύναψη μιας συμφωνίας παραμένει σε κρίσιμο στάδιο, παρά το γεγονός ότι οι οι διαφορές έχουν περιοριστεί ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές. Μεταξύ των εμποδίων που συναντώνται είναι η κρίσιμη συζήτηση για το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, καθώς και το καθεστώς ελέγχου στα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα πιο στρατηγικά και ευαίσθητα σημεία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και την παγκόσμια αγορά ενέργειας.

Η ίδια πηγή τόνισε ότι, παρά τις δυσκολίες, οι συνομιλίες δεν έχουν καταρρεύσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι παραμένουν ανοιχτά τόσο ευαίσθητα ζητήματα δείχνει πως ο δρόμος προς μια οριστική συμφωνία εξακολουθεί να είναι δύσκολος. Αξίζει να τονιστεί ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελεί πάγιο σημείο ανησυχίας για τη διεθνή κοινότητα, ενώ ο έλεγχος του Πορθμού έχει άμεσες γεωπολιτικές και οικονομικές συνέπειες.

«Έτοιμο το προσχέδιο - Δεν έχει απαντήσει το Ιράν»

Νωρίτερα, το σαουδαραβικό δίκτυο Al Arabiya μετέδωσε ότι έχει ολοκληρωθεί το τελικό σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με την πρόταση να διαβιβάζεται στην Τεχεράνη μέσω Πακιστάν και βρίσκεται ήδη υπό εξέταση από την ιρανική ηγεσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το σχέδιο συμφωνίας περιλαμβάνει άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, καθώς και αμοιβαία δέσμευση για τερματισμό επιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές. Παράλληλα, προβλέπεται η παύση στρατιωτικών επιχειρήσεων αλλά και ενεργειών «ενημερωτικού πολέμου», ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις των δύο πλευρών.

Το προσχέδιο φαίνεται να προβλέπει επίσης την έναρξη νέου γύρου διαπραγματεύσεων εντός επτά ημερών για τα εκκρεμή ζητήματα, ενώ περιλαμβάνει ρητή αναφορά στη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Σε περίπτωση που συμφωνήσουν και οι δυο πλευρές, η το σχέδιο θα τεθεί άμεσα σε ισχύ.