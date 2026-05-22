Al Arabiya: Αυτό είναι το τελικό προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου

Το τελικό προσχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya σήμερα, Παρασκευή.

Οι βασικοί όροι της, που εξασφάλισε αποκλειστικά το δίκτυο, περιλαμβάνουν:

Άμεση, πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, ξηρά, θάλασσα και αέρα.



Αμοιβαία δέσμευση να μη στοχοποιούνται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές.



Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του «πολέμου» στα μέσα ενημέρωσης.



Δέσμευση για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στα εσωτερικά ζητήματα της άλλης πλευράς.



Εγγυήσεις για την ελευθερία ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ και στον Κόλπο του Ομάν.



Κοινός μηχανισμός παρακολούθησης της εφαρμογής της συμφωνίας και επίλυσης διαφορών.



Εκκίνηση διαπραγματεύσεων για εκκρεμή ζητήματα μέσα σε επτά ημέρες.



Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων, με αντάλλαγμα τη δέσμευση του Ιράν στους όρους της συμφωνίας.



Επιβεβαίωση ότι το προσχέδιο συνάδει με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.



Η συμφωνία θα τίθεται άμεσα σε ισχύ μόλις ανακοινωθεί επισήμως από αμφότερες τις πλευρές.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε την Πέμπτη στους δημοσιογράφους ότι υπάρχουν «ορισμένες θετικές ενδείξεις» στις συνομιλίες, τονίζοντας ωστόσο πως δεν μπορεί να υπάρξει λύση εάν η Τεχεράνη επιμείνει σε σύστημα διοδίων στα στενά, τα οποία ουσιαστικά έχουν κλείσει για το μεγαλύτερο μέρος της ναυσιπλοΐας από την έναρξη του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχουν μερικά καλά σημάδια», είπε ο Ρούμπιο. «Δεν θέλω να είμαι υπερβολικά αισιόδοξος… Ας δούμε τι θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες».

Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters την Πέμπτη πως οι διαφορές έχουν περιοριστεί, αν και ο εμπλουτισμός ουρανίου και το ζήτημα των στενών παραμένουν σημεία τριβής.