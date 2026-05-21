CNN: Το Ιράν αιφνιδιάζει και ανακάμπτει - Κατασκευάζει ήδη νέα drones

Το Ιράν έχει ήδη αρχίσει και πάλι μέρος της παραγωγής drone κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας των έξι εβδομάδων, που ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου, ένα σημάδι ότι ανασυγκροτεί γρήγορα τις στρατιωτικές δυνατότητές του, σύμφωνα με δύο πηγές που είναι κοντά στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Ειδικότερα, όπως δήλωσαν στο CNN, ο στρατός του Ιράν ανασυγκροτείται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι είχε αρχικά εκτιμηθεί.



Η ανασυγκρότηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης των βάσεων πυραύλων, των εκτοξευτών και της παραγωγικής ικανότητας για βασικά οπλικά συστήματα που καταστράφηκαν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας σύγκρουσης, σημαίνει ότι το Ιράν παραμένει μια σημαντική απειλή για τους περιφερειακούς συμμάχους σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς. Αυτό θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση τους ισχυρισμούς σχετικά με τον βαθμό στον οποίο οι αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις έχουν αποδυναμώσει τον ιρανικό στρατό μακροπρόθεσμα.



«Οι Ιρανοί έχουν υπερβεί όλα τα χρονοδιαγράμματα που είχε θέσει η Κοινή Επιτροπή για την ανασυγκρότηση», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Οι επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη αποτελούν βασικό λόγο ανησυχίας για τους περιφερειακούς συμμάχους. Εάν ξαναρχίσουν οι εχθροπραξίες, το Ιράν θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα παραγωγής πυραύλων του - η οποία έχει υποβαθμιστεί σημαντικά - με περισσότερες εκτοξεύσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών, προκειμένου να συνεχίσει να βομβαρδίζει το Ισραήλ και τις χώρες του Κόλπου, οι οποίες βρίσκονται εντός της εμβέλειας και των δύο οπλικών συστημάτων.



Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένως να ξαναρχίσει τις πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν αν οι δύο χώρες δεν καταλήξουν σε συμφωνία για να τερματίσουν τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας δήλωσης του προέδρου των ΗΠΑ ότι ήταν μια ώρα μακριά από την επανέναρξη των βομβαρδισμών, πράγμα που σημαίνει ότι αυτές οι στρατιωτικές δυνατότητες θα μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή.

Οι παράγοντες που οδήγησαν στη γρήγορη ανασυγκρότηση

Το Ιράν κατάφερε να ανασυγκροτηθεί πολύ πιο γρήγορα από το αναμενόμενο λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων, που κυμαίνονται από τη στήριξη που λαμβάνει από τη Ρωσία και την Κίνα έως το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ δεν προκάλεσαν τόση ζημιά όσο οι δύο χώρες ήλπιζαν, δήλωσε μία από τις πηγές στο CNN.

Για παράδειγμα, η Κίνα συνέχισε να παρέχει στο Ιράν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης εξαρτήματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή πυραύλων, αν και αυτό πιθανότατα έχει περιοριστεί από τον συνεχιζόμενο αμερικανικό αποκλεισμό.



Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δήλωσε στο CBS ότι η Κίνα παρέχει στο Ιράν «εξαρτήματα για την κατασκευή πυραύλων», αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Επίσης, ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών αρνήθηκε την κατηγορία κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χαρακτηρίζοντάς την «αβάσιμη».

Από την πλευρά του, ένας εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ αρνήθηκε να σχολιάσει, λέγοντας ότι η διοίκηση δεν συζητά θέματα που σχετίζονται με τις μυστικές υπηρεσίες.

Ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε στο CNN ότι «ο αμερικανικός στρατός είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να εκτελέσει αποστολές στον χρόνο και στον τόπο που θα επιλέξει ο πρόεδρος».



«Έχουμε εκτελέσει πολλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις διοικήσεις μάχης, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο αμερικανικός στρατός διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού και των συμφερόντων μας», πρόσθεσε ο Παρνέλ.

Το CNN ανέφερε τον Απρίλιο ότι οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες εκτίμησαν ότι περίπου το ήμισυ των εκτοξευτών πυραύλων του Ιράν είχε επιβιώσει από τις αμερικανικές επιθέσεις. Μια πρόσφατη έκθεση αύξησε τον αριθμό στα δύο τρίτα, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης εκεχειρίας που παρέχει στο Ιράν χρόνο να ανασύρει εκτοξευτές που ενδέχεται να είχαν θαφτεί κατά τη διάρκεια προηγούμενων επιθέσεων, σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των πληροφοριών. Η συνολική εκτίμηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ενδέχεται να περιλαμβάνει εκτοξευτές που είναι προς το παρόν απρόσιτοι.



Επιπλέον, είναι χιλιάδες τα ιρανικά drones που εξακολουθούν να υπάρχουν - περίπου το 50% των δυνατοτήτων του Ιράν σε drones - όπως ανέφεραν δύο πηγές στο CNN.



Οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για ένα μεγάλο ποσοστό των πυραύλων Κρουζ της παράκτιας άμυνας του Ιράν που παρέμεινε άθικτο, κάτι που συνάδει με το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν εστίασαν την αεροπορική τους εκστρατεία σε παράκτια στρατιωτικά μέσα, αν και έχουν χτυπήσει πλοία. Αυτοί οι πύραυλοι αποτελούν βασική δυνατότητα που επιτρέπει στο Ιράν να απειλεί τη ναυτιλιακή κίνηση στα Στενά του Ορμούζ.