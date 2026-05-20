Στην Τεχεράνη ο Πακιστανός υπουργός Εσωτερικών με μηνύματα για τις συνομιλίες Ιράν–ΗΠΑ

Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν συζήτησε τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις τρέχουσες (έμμεσες) διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών σε συνάντηση με τον υπουργό Εσωτερικών του Πακιστάν Μοχσίν Νάκβι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στη χώρα.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Τεχεράνη την Τετάρτη (20/5), ο Πεζεσκιάν εκτίμησε επίσης τις προσπάθειες διαμεσολάβησης του Πακιστάν κατά τη διάρκεια της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η χώρα στην υποστήριξη της σταθερότητας, της ασφάλειας και της συνεργασίας μεταξύ των μουσουλμανικών χωρών στην περιοχή. Ζήτησε επίσης την επέκταση των διμερών σχέσεων μεταξύ Ιράν και Πακιστάν.



Η επίσκεψη του Νάκβι στην Τεχεράνη είναι η δεύτερη μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, καθώς το Ισλαμαμπάντ έχει εντείνει τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας που θα μπορούσε να επιτρέψει τον οριστικό τερματισμό των πολεμικών συγκρούσεων οι οποίες σταμάτησαν στο πλαίσιο εκεχειρίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν στις 8 Απριλίου.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Τετάρτης με τον Ιρανό πρόεδρο, ο Νάκβι μετέφερε τα μηνύματα και τις απόψεις αξιωματούχων της πακιστανικής κυβέρνησης σχετικά με τις τρέχουσες εξελίξεις στην περιοχή, οι οποίες τόνισαν τη σημασία της συνέχισης της πορείας του διαλόγου και της συμφωνίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της συνάντησης που παρείχε η ιρανική προεδρία.



Η συνάντηση πραγματοποιείται εν μέσω αναφορών στα μέσα ενημέρωσης που υποδηλώνουν ότι τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει έντονη διπλωματική δραστηριότητα με στόχο τη μείωση του χάσματος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για την επίτευξη συμφωνίας. Σύμφωνα με αναφορές, ο Νάκβι μετέφερε μηνύματα από την κυβέρνηση των ΗΠΑ στα δύο πρόσφατα ταξίδια του στην Τεχεράνη.



«Ψευδαίσθηση»

«Το Ιράν έχει τηρήσει με συνέπεια τις δεσμεύσεις του και εξερεύνησε κάθε οδό προκειμένου να αποτρέψει τον πόλεμο», δήλωσε την Τετάρτη ο πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μασούντ Πεζεσκιάν.



Παράλληλα, επέκρινε την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τις απειλές ότι θα εξαπολύσει ακόμη πιο σφοδρές επιθέσεις εναντίον του Ιράν σε περίπτωση που η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε συμφωνία την οποία θα εγκρίνει η Ουάσιγκτον. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, η προσπάθεια των ΗΠΑ να εξαναγκάσουν το Ιράν σε συνθηκολόγηση «δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια ψευδαίσθηση».



«Ο αμοιβαίος σεβασμός στη διπλωματία είναι πολύ πιο σοφός, ασφαλής και βιώσιμος από τον πόλεμο», υπογραμμίζει ο Πεζεσκιάν.