Βανς: Πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν – Παραμένει ανοιχτή η στρατιωτική επιλογή

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον παραμένει έτοιμη να ανταποκριθεί στρατιωτικά «ανά πάσα στιγμή», στον απόηχο των εξελίξεων γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κλιμάκωσης εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, υπογράμμισε ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» στο ζήτημα των σχέσεων ΗΠΑ–Ιράν, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι υπάρχει περιθώριο επαναπροσέγγισης έπειτα από δεκαετίες έντασης.

Αναφερόμενος στις διπλωματικές διεργασίες, σημείωσε ότι η αμερικανική πλευρά επιδιώκει μια νέα προσέγγιση στις σχέσεις με την Τεχεράνη, έπειτα από 47 χρόνια ψυχρότητας. «Νομίζω ότι έχουμε την ευκαιρία να επαναφέρουμε τη σχέση που υπάρχει μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ και 47 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «χρειάζονται δύο για να χορέψουν τανγκό».



Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν μπορεί να περιλαμβάνει δυνατότητα απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν.

Το «Plan B» της Ουάσιγκτον

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος τόνισε ότι, παρότι η διπλωματική οδός παραμένει προτεραιότητα, η στρατιωτική επιλογή δεν έχει αποκλειστεί. «Δεν θέλουμε να ακολουθήσουμε αυτό το μονοπάτι, αλλά ο Πρόεδρος είναι πρόθυμος και ικανός να το κάνει αν χρειαστεί», δήλωσε, αναφερόμενος στον Ντόναλντ Τραμπ.



Όπως είπε, το λεγόμενο «Plan B» παραμένει στο τραπέζι, ωστόσο ούτε η αμερικανική πλευρά ούτε το Ιράν επιθυμούν μια στρατιωτική σύγκρουση.



Ο Βανς σημείωσε ότι οι ΗΠΑ βλέπουν περιθώρια επανεκκίνησης των συνομιλιών με την Τεχεράνη, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η τελική έκβαση εξαρτάται από τη βούληση και των δύο πλευρών.



Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης γύρω από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με την Ουάσιγκτον να επιμένει ότι η διπλωματική λύση παραμένει ο βασικός στόχος, χωρίς να αποκλείεται όμως η στρατιωτική επιλογή ως έσχατο μέσο.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ επαίνεσε το Ιράν χαρακτηρίζοντας τη χώρα ως έναν «περήφανο πολιτισμό» με «καταπληκτικούς ανθρώπους», αλλά το αποκάλεσε επίσης και μια «διασπασμένη χώρα». Είπε ότι αυτό σημαίνει πως μερικές φορές «δεν είναι απολύτως σαφές» ποια είναι η θέση της διαπραγματευτικής ομάδας, καθώς υπάρχουν πολλοί αξιωματούχοι κάτω από τον ανώτατο ηγέτη που έχουν επιρροή στις διαπραγματεύσεις. Δεν είναι σαφές εάν αυτή η σύγχυση οφείλεται σε κακή πίστη ή σε κακή επικοινωνία, λέει, αλλά τονίζει ότι οι Ιρανοί θέλουν να κάνουν μια συμφωνία.



Ο Βανς τόνισε ότι πιστεύει πως το Ιράν γνωρίζει ότι η «κόκκινη γραμμή» είναι γύρω από τα πυρηνικά όπλα, αλλά συμπλήρωσε ότι δεν θα είναι σίγουρος μέχρι να υπογράψει με πέννα μια συμφωνία.