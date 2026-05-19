Διορία Τραμπ στο Ιράν: Έχουν 2 με 3 ημέρες για να μας απαντήσουν

Νέες δηλώσεις σχετικά με την κατάσταση στο Ιράν αλλά και την Κούβα έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη 19 Μαΐου αφήνοντας ανοιχτό τόσο το ενδεχόμενο νέων γεωπολιτικών εξελίξεων όσο και διπλωματικών πρωτοβουλιών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ο Τραμπ δήλωσε ότι «διαπραγματευόμαστε με το Ιράν», προσθέτοντας πως «εκλιπαρούν για συμφωνία». Παράλληλα, προειδοποίησε ότι «ίσως υπάρξουν περαιτέρω χτυπήματα», σημειώνοντας ότι «η απόφαση για δράση έρχεται σύντομα».

Επιπρόσθετα, ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι «οι ΗΠΑ είναι αναμφισβήτητα πιο ασφαλείς λόγω των αμερικανικών στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν», συνδέοντας τις επιχειρήσεις με την ενίσχυση της εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι αφήνει μια διορία περίπου 2 με 3 ημέρες μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. «Οι χώρες της Μέσης Ανατολής ζήτησαν λίγες ακόμα μέρες πριν από επίθεση. Το χρονικό περιθώριο για το Ιράν είναι 2–3 μέρες, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας» ενώ υποστήριξε ότι «όλοι μου λένε ότι είναι αντιδημοφιλές, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ δημοφιλές».

«Δεν γνωρίζω τίποτα για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα»

Στο μέτωπο της Κούβας, ο Τραμπ ανέφερε ότι «θα βοηθήσουμε την Κούβα», εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση πως «πιστεύω ότι μπορούμε να πετύχουμε διπλωματική συμφωνία με την Κούβα». Την ίδια στιγμή, ξεκαθάρισε ότι «δεν ξέρω για αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα», αποφεύγοντας να υιοθετήσει πιο επιθετική ρητορική απέναντι στην κυβέρνηση της Αβάνας.

Παράλληλα, οι εξελίξεις συνοδεύονται από έντονη κινητικότητα στις αγορές ομολόγων και επιτοκίων στις ΗΠΑ. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου ανήλθε στο 4,679%, ενώ η απόδοση του 30ετούς διαμορφώθηκε στο 5,195%, αντανακλώντας την αυξημένη ανησυχία των επενδυτών για τον πληθωρισμό, τη νομισματική πολιτική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, η αγορά swaps αποτιμάται πλέον σε ποσοστό άνω του 80% με το ενδεχόμενο νέας αύξησης επιτοκίων έως το τέλος του 2026, ενισχύοντας τις προσδοκίες για διατήρηση αυστηρής νομισματικής πολιτικής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.