Τραμπ: «Ίσως μετά γίνω πρωθυπουργός του Ισραήλ – Εκεί έχω 99% δημοτικότητα»

Με χιούμορ σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ τη δημοτικότητά του στο Ισραήλ, αστειευόμενος ότι μετά το τέλος της θητείας του θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα ακόμη και για πρωθυπουργός της χώρας.



Κατά τη διάρκεια δηλώσεών του, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε χαρακτηριστικά: «Ίσως μετά από αυτό να πάω στο Ισραήλ και να θέσω υποψηφιότητα για πρωθυπουργός. Είδα μία δημοσκόπηση σήμερα το πρωί, είμαι στο 99%».



Η ατάκα του Τραμπ προκάλεσε αντιδράσεις και σχολιασμό στα social media, με αρκετούς υποστηρικτές του να αντιμετωπίζουν τη δήλωση με ενθουσιασμό, ενώ άλλοι τη χαρακτήρισαν ακόμη μία από τις γνωστές υπερβολικές αλλά χιουμοριστικές τοποθετήσεις του.



Ο Ντόναλντ Τραμπ διατηρεί στενές σχέσεις με το Ισραήλ, ενώ κατά τη διάρκεια της προεδρίας του είχε λάβει αποφάσεις που είχαν χαιρετιστεί θετικά από την ισραηλινή κυβέρνηση και σημαντικό μέρος της κοινής γνώμης της χώρας.

