Ανταλλαγή απειλών Τραμπ-Τεχεράνης: Προειδοποιούν για βομβαρδισμούς οι ΗΠΑ - «Ανοησία» λέει το Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε για ακόμη μια φορά την Τρίτη να διατάξει να βομβαρδιστεί το Ιράν αν δεν κλειστεί συμφωνία, ενώ ο ιρανικός στρατός υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει «νέα μέτωπα» αν οι ΗΠΑ ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

Ο ρεπουμπλικάνος δισεκατομμυριούχος επανέλαβε πως ελπίζει να μην χρειαστεί να διατάξει επανέναρξη των επιθέσεων. «Όμως μπορεί να χρειαστεί να τους καταφέρουμε ακόμη ένα βαρύ χτύπημα. Δεν είμαι σίγουρος προς το παρόν», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε πόσο είναι διατεθειμένος να περιμένει ωσότου το Ιράν προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, προτίμησε να μη δώσει συγκεκριμένη απάντηση. «Δυο ή τρεις ημέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο, την Κυριακή, κάτι τέτοιο, ίσως μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας».

«Φρένο» από Κατάρ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ

Νωρίτερα, το Κατάρ κάλεσε να δοθεί «περισσότερος χρόνος» στη διπλωματία για την επίλυση της σύγκρουσης που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στη μεγάλη πλειονότητά τους στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου δρα το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Προχθές Δευτέρα ο Τραμπ είπε πως ακύρωσε την ύστατη στιγμή νέα επίθεση εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας που προβλεπόταν να εξαπολυθεί την Τρίτη.

Δεν είχε αναφερθεί ποτέ πριν στο σχέδιο επίθεσης αυτό προτού γνωστοποιήσει μέσω Truth Social πως ανακάλεσε διαταγή να ξαναρχίσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις επειδή «του το ζήτησαν» οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, διότι κρίνουν πως είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας.

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς έστειλε επίσης διφορούμενα μηνύματα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στον Λευκό Οίκο χθες, μιλώντας από τη μια για «πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις που γίνονται μέσω Πακιστάν, αλλά διαμηνύοντας από την άλλη πως οι ΗΠΑ έχουν «γεμίσει» τα όπλα κι είναι «έτοιμες» να ξαναρχίσουν τον πόλεμο.

«Σε τελευταία ανάλυση, είτε θα καταλήξουμε σε συμφωνία, ή δεν θα καταλήξουμε», ήταν ο χρησμός του αντιπροέδρου, που επανέλαβε πως η Ουάσιγκτον κρατά το «δάκτυλο στη σκανδάλη».

«Ανοησία»

«Αν ο εχθρός διαπράξει την ανοησία να πέσει ξανά στην παγίδα των σιωνιστών και προχωρήσει σε νέα επίθεση εναντίον του αγαπημένου μας Ιράν, θα ανοίξουμε νέα μέτωπα εναντίον του», διεμήνυσε χθες από την άλλη εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ο Μοχαμάντ Ακραμινιά, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Η επίθεση, για την οποία δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης, εναντίον πυρηνικής ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την Κυριακή καταδικάστηκε παράλληλα από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. Νωρίτερα χθες, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι τα drones που χρησιμοποιήθηκαν στην επίθεση αυτή έφθασαν στο έδαφός τους από το Ιράκ, όπου είναι παρούσες ένοπλες παρατάξεις προσκείμενες στο Ιράν.

Αφότου ανακοινώθηκε κατάπαυση του πυρός την 8η Απριλίου, έπειτα από κάπου 40 ημέρες εχθροπραξιών, από την 28η Απριλίου, βρίσκονται σε εξέλιξη ζυμώσεις σε αναζήτηση τρόπου να τελειώσει ο πόλεμος, όμως οι θέσεις της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης μοιάζουν να απέχουν ακόμη πολύ, ειδικά όσον αφορά την πτυχή του ιρανικού προγράμματος πυρηνικής ενέργειας.

Προχθές Δευτέρα το πρωί, η ιρανική διπλωματία έκανε γνωστό ότι επιδόθηκε νέα πρόταση στις ΗΠΑ, για να αρθεί το αδιέξοδο, χωρίς καμιά διευκρίνιση για το περιεχόμενό της. Επανέλαβε ιρανικές απαιτήσεις, συμπεριλαμβανομένων της αποδέσμευσης ιρανικών πόρων δεσμευμένων στο εξωτερικό και της άρσης των διεθνών κυρώσεων που προκαλούν ασφυξία στην οικονομία της χώρας.

Στον Λίβανο, οι εχθροπραξίες δεν σταματούν

Η αμερικανική κυβέρνηση λέει πως έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικό οπλοστάσιο, παρότι η άλλη πλευρά αρνείται για δεκαετίες πως τρέφει τέτοια φιλοδοξία.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης επικρίνουν τους «υπερβολικούς» όρους της τελευταίας «προσφοράς» της Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, η Ουάσιγκτον απαιτεί ιδίως το Ιράν να μη διατηρήσει παρά μόνο μια πυρηνική εγκατάσταση σε λειτουργία και να δεχτεί να παραδοθεί και να μεταφερθεί στις ΗΠΑ το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου κατά υψηλό ποσοστό που διαθέτει.

Στον Κόλπο, η Τεχεράνη διατηρεί πάντα τον έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για την εξαγωγή υδρογονανθράκων από τη Μέση Ανατολή στον υπόλοιπο κόσμο, προκαλώντας έντονες οικονομικές αναταράξεις χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, κι η Ουάσιγκτον τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών σε αντίποινα.

Στο άλλο θέατρο του πολέμου, στο μέτωπο του Λιβάνου, δεν υπάρχει η παραμικρή ένδειξη αποκλιμάκωσης, παρά την ανακοίνωση της περασμένης εβδομάδας πως παρατείνεται για ενάμισι μήνα η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και τη Χεζμπολάχ που υποτίθεται πως τέθηκε σε εφαρμογή τη 17η Απριλίου.

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξήγαγαν νέα σειρά βομβαρδισμών, από αέρος και με το πυροβολικό, στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι βομβαρδισμοί σκότωσαν 19 ανθρώπους χθες, ανέφερε το λιβανικό υπουργείο Υγείας.

Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της έκανε λόγο για συγκρούσεις μαχητών της με ισραηλινούς στρατιώτες, πάντα στον νότο.

Ανακοινώθηκε εξάλλου χθες από ΜΚΟ η επιστροφή στις ΗΠΑ άνδρα ιρανικής καταγωγής που εξέτισε ποινή κάθειρξης δέκα ετών στο Ιράν, μετά την καταδίκη του για κατασκοπεία.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ ΜΠΕ.