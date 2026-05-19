Ομαδικοί γάμοι στο Ιράν για ζευγάρια έτοιμα να «θυσιαστούν» στον πόλεμο: Λαμπρή τελετή στην Τεχεράνη

Δημόσιες, ομαδικές γαμήλιες τελετές για ζευγάρια, τα οποία έχουν δηλώσει πως είναι έτοιμα να θυσιάσουν τη ζωή τους στον πόλεμο εναντίον των ΗΠΑ και του Ισραήλ, οργάνωσαν χθες οι ιρανικές αρχές στην Τεχεράνη.

Στις τελετές, που διεξήχθησαν σε μεγάλες πλατείες της πρωτεύουσας», συμμετείχαν εκατοντάδες ζευγάρια, τα οποία παράλληλα επωφελούνται από ένα πρόγραμμα που στηρίζει το Κράτος.

Οι γάμοι αναμεταδόθηκαν στην τηλεόραση με στόχο να ενισχύσουν το ηθικό του πληθυσμού, την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εντείνει τις απειλές για νέα πλήγματα εναντίον του Ιράν παρά την εκεχειρία που έχει τεθεί σε εφαρμογή, παύοντας τους βομβαρδισμούς που ξεκίνησαν την 28η Φεβρουαρίου.

Δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους

Σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο, οι νεόνυμφοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα που ονομάζεται «αυτοθυσία» («janfada» στα περσικά), μέσω του οποίου δεσμεύονται να ρισκάρουν τις ζωές τους κατά τη διάρκεια του πολέμου, συμμετέχοντας ιδίως σε ανθρώπινες αλυσίδες μπροστά από μονάδες ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν δηλώσει εθελοντές, μεταξύ αυτών ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ αλλά και ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν.

A video released by Iranian state media shows several pro-establishment couples riding in military-style wedding cars, including vehicles mounted with machine guns, as the Islamic Republic expands the use of weapons and military imagery across civilian life, from wedding… pic.twitter.com/Kll9h3aBXG — Iran International English (@IranIntl_En) May 18, 2026

Σε φωτογραφίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων διακρίνονται ζευγάρια να φθάνουν στο πλατεία Imam Hossein με στρατιωτικά τζιπ εξοπλισμένα με πυροβόλα, προτού παντρευτούν κατά τη διάρκεια μιας τελετής που πραγματοποιεί ένας θρησκευτικός ηγέτης.

Στο ντεκόρ, διακοσμημένο με μπαλόνια, δεσπόζει ένα τεράστιο πορτρέτο του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως μετά την άνοδό του στην εξουσία, έπειτα από τον θάνατο του πατέρα και προκατόχου του Αλί Χαμενεΐ, την πρώτη ημέρα του πολέμου.

«Η χώρα βρίσκεται σε πόλεμο, όμως οι νέοι έχουν επίσης το δικαίωμα να παντρευτούν», δήλωσε μια νεαρή Ιρανή, σε ένα βίντεο που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Σύμφωνα με το Mehr, 110 ζευγάρια πήραν μέρος στην τελετή που οργανώθηκε στην πλατεία Imam Hossein.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ