Μπαγκλαντές: Πώς ο αλμπίνος βούβαλος «Ντόναλντ Τραμπ» γλίτωσε τη σφαγή

Ένας σπάνιος αλμπίνος βούβαλος, που έγινε viral με το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» εξαιτίας της ξανθιάς τούφας στο κεφάλι του, γλίτωσε την τελευταία στιγμή από τη θυσία στη μουσουλμανική γιορτή Εΐντ αλ-Αντχά.

Το ζώο, βάρους περίπου 700 κιλών, είχε ήδη πωληθεί και προοριζόταν για σφαγή στο πλαίσιο της «Γιορτής της Θυσίας». Ωστόσο, η απρόσμενη δημοσιότητα που πήρε στα social media οδήγησε σε κυβερνητική παρέμβαση.

Ο υπουργός Εσωτερικών Σαλαχουντίν Άχμεντ έδωσε εντολή να μη θυσιαστεί ο βούβαλος, να αποζημιωθεί ο αγοραστής και το ζώο να μεταφερθεί στον ζωολογικό κήπο της Ντάκα.

«Την τελευταία στιγμή ελήφθη η απόφαση να μη θυσιαστεί ο βούβαλος, λόγω ανησυχίας για την ασφάλεια αλλά και του ασυνήθιστα μεγάλου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης», δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου.

Η ιστορία ξεκίνησε ως μια συνηθισμένη αγοραπωλησία ζώου ενόψει του Εΐντ αλ-Αντχά, όμως πήρε απρόσμενη τροπή όταν βίντεο με τον αλμπίνο βούβαλο έγιναν viral. Πλήθος κόσμου άρχισε να επισκέπτεται τη φάρμα για να δει από κοντά το ζώο και να διαπιστώσει αν πράγματι θυμίζει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Ο ιδιοκτήτης της φάρμας, Ζιαουντίν Μρίντα, ανέφερε ότι ο μικρότερος αδελφός του ήταν εκείνος που σκέφτηκε να δώσει στον βούβαλο το όνομα «Ντόναλντ Τραμπ» - μια επιλογή που, όπως αποδείχθηκε, του έσωσε τη ζωή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ