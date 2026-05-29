Κόσμος Ζωικό Βασίλειο Τέξας ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής)

ΗΠΑ: Δραματική διάσωση νεογέννητου ελαφιού που παρασύρθηκε από χείμαρρο

Η περιοχή της Ιντιάνα πλήττεται από σφοδρές βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει εκτεταμένα προβλήματα στο δίκτυο.

Φράνκα Παναγιωτοπούλου

Αψηφώντας κάθε κίνδυνο για τη ζωή του, ένας πυροσβέστης στην Ιντιάνα των Ηνωμένων Πολιτειών βούτηξε στα ορμητικά νερά για να σώσει ένα νεογέννητο ελάφι που είχε παρασυρθεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης Μάντισον αναφέρει σε ανακοίνωσή της ότι έλαβε κλήση από πολίτες για ένα όχημα που είχε εγκλωβιστεί λόγω της έντονης βτοχόπτωσης. ύστερα από αρκετά λεπτά, ο οδηγός απεγκλωβίστηκε από το όχημα και μεταφέρθηκε σε ασφαλές περιβάλλον.

Όμως, καθώς το πλήρωμα ετοιμαζόταν να φύγει από το σημείο, πυροσβέστες άκουσαν ένα ελαφάκι να φωνάζει καθώς είχε παρασυρθεί από το ορμητικό νερό.

Ο πυροσβέστης, Τζο Σίνκλερ, χωρίς δεύτερη σκέψη βούτηξε στο νερό και επιχείρησε να προσεγγίσει το ελάφι. Μόλις κατάφερε να το φτάσει, οι συνάδελφοί του τον τράβηξαν πίσω στον δρόμο με τη βοήθεια ενός προστατευτικού σκοινιού.

Το ελαφάκι έλαβε αμέσως την φροντίδα του προσωπικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε κτηνιατρικό κέντρο όπου οι γιατροί του  παρείχαν τις πρώτες βοήθειες. Αμέσως στο σημείο κλήθηκε και οργάνωση για την προστασία της άγριας ζωής η οποία ανέλαβε να μεταφέρει πίσω στο δάσος το μικρό ζώο.

