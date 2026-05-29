ΗΠΑ: Φονικό τροχαίο στη Βιρτζίνια - 5 νεκροί και 34 τραυματίες μετά από σύγκρουση λεωφορείου

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 34 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε έξι αυτοκίνητα στον αυτοκινητόδρομο I-95, κοντά στην περιοχή Quantico, στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ.

Το τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, περίπου στις 2:35, όταν η κυκλοφορία στο ρεύμα προς νότο είχε επιβραδυνθεί λόγω έργων στο οδικό δίκτυο. Σύμφωνα με τις Αρχές, το λεωφορείο δεν μείωσε ταχύτητα και προσέκρουσε στα προπορευόμενα οχήματα.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της Βιρτζίνια, οι πέντε νεκροί δεν επέβαιναν στο λεωφορείο, αλλά βρίσκονταν στα οχήματα που ενεπλάκησαν στη σύγκρουση, σύμφωνα με το CNN.

Συνολικά 34 άτομα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων τρία νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία των Αρχών.

Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Συγκεκριμένα, 19 άτομα μεταφέρθηκαν σε μονάδες του Mary Washington Healthcare, με επτά εξ αυτών να νοσηλεύονται στο τραυματολογικό κέντρο του Mary Washington Hospital στο Fredericksburg.

Five people were killed and 34 others injured after a bus crashed into six vehicles on Interstate 95 in Virginia early Friday morning.



•⁠ ⁠Authorities said traffic had slowed for a work zone when the bus failed to slow down and struck the vehicles.



Από αυτούς, δύο ασθενείς βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ πέντε έλαβαν εξιτήριο. Άλλοι 12 μεταφέρθηκαν στο Stafford Hospital και επίσης πήραν εξιτήριο.

Επιπλέον, 15 τραυματίες διακομίστηκαν στο Spotsylvania Regional Medical Center, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες ήταν σε καλή κατάσταση και έλαβαν τις απαραίτητες ιατρικές φροντίδες πριν αποχωρήσουν.

Οι Αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το λεωφορείο δεν επιβράδυνε εγκαίρως σε σημείο όπου η κυκλοφορία είχε ήδη μειωθεί λόγω έργων.