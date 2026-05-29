Τέξας: 8 μαθητές διασώθηκαν από τρενάκι σε λούνα παρκ 30 μέτρα πάνω από το έδαφος

Τον απόλυτο τρόμο στα 30 μέτρα πάνω από το έδαφος βίωσαν 8 μαθητές άτομα που εγκλωβίστηκαν στο τρενάκι λούνα παρκ εξαιτίας μηχανικής βλάβης με αποτέλεσμα να στηθεί επιχείρηση διάσωσής τους.

Ειδικότερα, το σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σε θεματικό πάρκο στο Τέξας με αποτέλεσμα να κληθεί η πυροσβεστική υπηρεσία για να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή απομάκρυνση των νεαρών από τα καθίσματα.

Η διαδικασία διάσωσης ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς κάθε επιβάτης έπρεπε πρώτα να ασφαλιστεί με ειδική ζώνη πριν κατέβει από το όχημα. Οι διασώστες παρέμεναν σε συνεχή επικοινωνία με τους εγκλωβισμένους, δίνοντάς τους οδηγίες και υποστήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Γκάλβεστον δήλωσε τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η προβλήτα είχε σχεδιαστεί με τη συμβολή της υπηρεσίας, γεγονός που επέτρεψε στα σωστικά συνεργεία να μεταφέρουν βαρέα οχήματα και εξοπλισμό στο πίσω μέρος της εγκατάστασης, όπου βρίσκεται το παιχνίδι «Iron Shark».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε κάποια φάση της επιχείρησης το καλαθοφόρο όχημα αναπτύχθηκε στο μέγιστο μήκος των 35 μέτρων, ενώ η γωνία προσέγγισης καθόρισε τον τρόπο με τον οποίο τοποθετήθηκε ο εξοπλισμός διάσωσης. «Θεωρήσαμε ότι αυτή ήταν η ασφαλέστερη γωνία προσέγγισης, ιδιαίτερα για την απομάκρυνση ενός από τους επιβάτες. Ήταν καθαρά προληπτικό μέτρο ασφαλείας», ανέφερε.

Λίγη ώρα μετά την επιτυχή έκβαση, η σχολική περιφέρεια του Χιούστον ανακοίνωσε ότι οι μαθητές πραγματοποιούσαν σχολική εκδρομή, την οποία διοργάνωσε μεγάλη εταιρεία «Είμαστε ευγνώμονες που όλοι οι μαθητές, οι συνοδοί και το προσωπικό είναι ασφαλείς. Η διοίκηση βρίσκεται σε άμεση επικοινωνία με τις οικογένειές τους. Ευχαριστούμε θερμά τα σωστικά συνεργεία και το προσωπικό του πάρκου για την άμεση ανταπόκριση», ανέφερε η ανακοίνωση.

