Ρωσία: Αλαφιασμένο κριάρι έτρεχε στους δρόμους αφού ξέφυγε από τη σφαγή

Σαν να είχε καταλάβει πολύ καλά τι το περίμενε, ένα κριάρι στο Όρενμπουργκ της Ρωσίας αποφάσισε ότι δεν ήταν το κατάλληλο ζώο για… θυσίες αφού το έσκασε από το Κεντρικό Τζαμί της πόλης ανήμερα μεγάλης ισλαμικής γιορτής.

Το ζώο ξέφυγε από τους ιδιοκτήτες του λίγο πριν από την τελετουργική διαδικασία για το Ιντ αλ-Άντχα, πήδηξε πάνω από φράχτη και άρχισε να καλπάζει στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, αφήνοντας πίσω του έκπληκτους περαστικούς και οδηγούς που προσπαθούσαν να καταλάβουν τι ακριβώς συνέβαινε.

Όπως μεταδίδουν ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κάτοικοι το είδαν να τρέχει γύρω από το παγοδρόμιο και κατά μήκος κεντρικής λεωφόρου, ενώ απέφευγε με αξιοσημείωτη ευκολία όσους προσπαθούσαν να το πιάσουν.

Όπως είναι λογικό, το θέμα έγινε viral και στα social media καθώς βίντεο από το σπριντ που καταγράφει δεν άργησε να αναρτηθεί με αρκετούς χρήστες να χαρακτήριζαν το κριάρι «τον πιο αποφασισμένο κάτοικο του Όρενμπουργκ» ή «τον δραπέτη της χρονιάς».

Τι είναι το Ιντ αλ-Άντχα

Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Ιντ αλ-Άντχα, μίας από τις σημαντικότερες γιορτές του Ισλάμ, κατά την οποία οι μουσουλμάνοι πιστοί προχωρούν παραδοσιακά σε θυσία ζώου, συμβολίζοντας την πίστη, την υπακοή και τη γενναιοδωρία.

Στην περιοχή του Όρενμπουργκ, όπως και σε πολλές μουσουλμανικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο, οι εορτασμοί ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί της 27ης Μαΐου, με τα τζαμιά να γεμίζουν πιστούς για τις προσευχές και τις τελετές του Κουρμπάν Μπαϊράμ, που διαρκεί παραδοσιακά τρεις ημέρες.

Για λίγη ώρα πάντως, το συγκεκριμένο κριάρι έδειξε αποφασισμένο να γράψει μόνο του το τέλος της ιστορίας του ή τουλάχιστον να το καθυστερήσει όσο περισσότερο μπορούσε.