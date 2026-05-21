Μπαγκλαντές: Viral ο αλμπίνος βούβαλος που έχει το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ»

Κοσμοσυρροή παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες σε μια φάρμα που εκτρέφει βούβαλους στο Μπαγκλαντές καθώς ένας από τους ταύρους που φιλοξενούνται έχει γίνει ατραξιόν και το απόλυτο «αστέρι» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για έναν αλμπίνο βούβαλο με μακριά ξανθά μαλλιά, που έχει αποκτήσει το παρατσούκλι «Ντόναλντ Τραμπ» και πρόκειται να θυσιαστεί μέσα στις επόμενες ημέρες.

Ο ιδιοκτήτης του, Ζία Ούντιν Μρίντχα, 38 ετών, δήλωσε ότι ο αδελφός του έδωσε στο ζώο, βάρους 700 κιλών, αυτό το όνομα εξαιτίας της κυματιστής χαίτης του, η οποία θυμίζει το χαρακτηριστικό χτένισμα του προέδρου των ΗΠΑ. «Ο μικρότερος αδελφός μου διάλεξε αυτό το όνομα λόγω του ασυνήθιστου τριχώματος του βουβαλιού», δήλωσε στο AFP.

🇧🇩 Crowds are flocking to snap photographs with an unlikely social media star -- an albino buffalo with flowing blond hair nicknamed "Donald Trump" due to be sacrificed within days.

«Η μόνη πολυτέλεια που απολαμβάνει είναι ότι κάνει μπάνιο τέσσερις φορές την ημέρα», είπε ο Μρίντχα, τονίζοντας ότι οι ομοιότητες ανάμεσα στον ταύρο και τον πρόεδρο περιορίζονται μόνο στα μαλλιά.

Αξιωματούχοι του τμήματος κτηνοτροφίας δήλωσαν ότι οι αλμπίνοι βούβαλοι είναι εξαιρετικά σπάνιοι και εμφανίζονται λευκοί ή ροζ λόγω της έλλειψης παραγωγής μελανίνης.

Ωστόσο, ο Μρίντχα ανέφερε πως ανησυχεί ιδιαίτερα για την υγεία του βούβαλου καθώς, λόγω του πλήθους που συγκεντρώνεται για να θαυμάσει το σπάνιο ζώο, του προκαλείται άγχος με αποτέλεσμα να χάσει απότομα βάρος. Αυτό οδήγησε τους ιδιοκτήτες της φάρμας να επιβάλουν περιορισμούς στη δημόσια θέασή του.

Ο Μρίντχα, που φροντίζει το τετράχρονο βουβάλι του εδώ και έναν χρόνο, κοιτούσε με στοργή το ζώο καθώς αυτό ρουθούνιζε μέσα σε ένα μπολ με ζωοτροφή.