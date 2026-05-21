Μαγεία της φύσης: Σπάνια εικόνα με ζαρκάδι να περνά κολυμπώντας τη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη

Μια πολύ όμορφη και παράλληλα ασυνήθιστη εικόνα κατέγραψε ένας ψαράς με το κινητό του, την Τετάρτη 20 Μαΐου, στη λίμνη Πολυφύτου στην Κοζάνη, όταν ένα ζαρκάδι εθεάθη να κολυμπά για αρκετή ώρα στο νερό, επιχειρώντας να φτάσει στην απέναντι όχθη.

Ο ψαράς βρισκόταν στη λίμνη και είδε την προσπάθεια του ζώου να διασχίσει τη λίμνη. Στο βίντεο φαίνεται το ζαρκάδι να κινείται στο νερό, προχωρώντας σταθερά προς την ακτή. Έπειτα από αρκετά λεπτά, καταφέρνει τελικά να φτάσει σώο και βγαίνει με γοργό βήμα συνεχίζοντας την πορεία του.