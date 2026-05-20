Τι είναι το φαινόμενο των «θηριανών» ανθρώπων που παίρνει διαστάσεις σε όλο τον κόσμο

Πριν από το TikTok, πριν ακόμη τα κοινωνικά δίκτυα γίνουν μέρος της καθημερινότητας, υπήρχαν άνθρωποι που περιέγραφαν ότι ένιωθαν μια βαθιά και ανεξήγητη σύνδεση με ορισμένα είδη ζώων. Όχι ως χόμπι, αλλά ως κάτι που αντιλαμβάνονταν ως ουσιαστικό μέρος του εαυτού τους.



Ο όρος «therian», μια σύντμηση του «therianthrope», μιας ελληνικής λέξης που σημαίνει μισός άνθρωπος, μισό ζώο, άρχισε να κυκλοφορεί τη δεκαετία του 1990 σε διαδικτυακά φόρουμ όπως το alt.horror.werewolves.



Η κοινότητα μεγάλωσε διακριτικά, σχεδόν κρυφά, μέσω λιστών αλληλογραφίας και ιστοσελίδων της προ-Facebook εποχής. Αρχικά αποκαλούσαν τους εαυτούς τους «otherkin», ένας γενικός όρος για όσους ταυτίζονται ως μη ανθρώπινα όντα με την ευρύτερη έννοια, δράκοι, ξωτικά, άγγελοι και από εκεί ξεχώρισε η υποομάδα που ταυτίζεται συγκεκριμένα με πραγματικά ζώα – λύκοι, αλεπούδες, ελάφια, πούμα, πουλιά.



Δεν υπάρχει ενιαία δογματική θέση, επισημαίνει το euronews. Υπάρχουν εκείνοι που το ερμηνεύουν με πνευματικό τρόπο, ως μια μορφή μετενσάρκωσης ή «ζωικής ψυχής» και εκείνοι που το αντιμετωπίζουν από καθαρά ψυχολογική άποψη, χωρίς καμία μυστικιστική χροιά. Αυτό που τους ενώνει είναι η πεποίθηση ότι ο «εσωτερικός τους φαινότυπος», όπως τον αποκαλούν, δεν ταιριάζει με το είδος στο οποίο ανήκουν βιολογικά.

Για δεκαετίες, οι therians υπήρχαν σε πολύ συγκεκριμένες γωνιές του διαδικτύου, αόρατοι στο ευρύτερο κοινό. Αυτό άλλαξε απότομα γύρω στα τέλη της δεκαετίας, όταν ο αλγόριθμος του TikTok άρχισε να προβάλλει βίντεο στα οποία νέοι άνθρωποι, πολλοί από τους οποίους έφηβοι, έδειχναν αυτό που αποκαλούν «shifts» ή «quadrobics»: κινήσεις που μιμούνται την κίνηση των τετράποδων, μερικές φορές με μάσκες ή αξεσουάρ που θυμίζουν το ζώο με το οποίο ταυτίζονται.

Σήμερα το hashtag #therian συγκεντρώνει δισεκατομμύρια προβολές. Υπάρχουν κανάλια στο YouTube αφιερωμένα στην εξήγηση της ταυτότητας από μέσα, podcasts, διακομιστές Discord με δεκάδες χιλιάδες μέλη και μια συνεχής παραγωγή περιεχομένου στο Reddit.



Οι κτηνίατροι αρνούνται να θεραπεύσουν «θηριανούς» ανθρώπους

Το φαινόμενο έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις που υπάρχουν «θηριανοί» άνθρωποι που ζητούν να λάβουν την φροντίδα κτηνιάτρων. Μάλιστα, σύμφωνα με την αναφορά του CNN Portugal, ορισμένοι νέοι στο εξωτερικό αναζητούν θεραπεία σε κτηνιατρικές κλινικές. Λαμβάνοντας υπόψη αυτό, το Τάγμα Κτηνιατρικών Ιατρών της Πορτογαλίας (OMV) καθόρισε εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές για την αντιμετώπιση των ανθρώπων που ταυτίζονται με τα ζώα.

Όπως επισημαίνουν, οι κτηνίατροι δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούν διαγνώσεις, θεραπείες ή οποιαδήποτε κλινική πράξη σε ανθρώπους, ακόμη και αν αυτοί ταυτίζονται με ζώα. Ο OMV αναφέρει ότι, σε αυτές τις περιπτώσεις, οι επαγγελματίες θα πρέπει να τηρούν στάση σεβασμού και ενημέρωσης, διευκρινίζοντας τα νομικά όρια της κτηνιατρικής και παραπέμποντας το άτομο σε κατάλληλο γιατρό. «Ένα άτομο που ταυτίζεται με ζώο εξακολουθεί να είναι άνθρωπος σύμφωνα με τον νόμο», υποστηρίζει η OMV, την οποία επικαλείται η Correio da Manhã.

Οι ειδικοί σε θέματα ψυχικής υγείας και κοινωνικής συμπεριφοράς παρακολουθούν στενά την ανάπτυξη αυτού του φαινομένου, το οποίο είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων.