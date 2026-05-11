«Βόμβα» Politico: Η ΕΕ εξετάζει να επιτρέπεται η θανάτωση άγριας ζωής για να γίνουν βιομηχανικά έργα

Τα κράτη μέλη της ΕΕ εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κανόνων προστασίας της άγριας ζωής της Ένωσης, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση βιομηχανικών έργων, ακόμη και αν αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη σκόπιμη θανάτωση ή την όχληση προστατευόμενων ειδών.



Η πρόταση αναδεικνύει τις αυξανόμενες «συγκρούσεις» μεταξύ των περιβαλλοντικών μέτρων προστασίας της Ευρώπης και της προσπάθειάς της να αναζωογονήσει τη βιομηχανία.



Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και οι χώρες της ΕΕ διαμορφώνουν τις θέσεις τους σχετικά με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο, με στόχο την επιτάχυνση των περιβαλλοντικών εκτιμήσεων για έργα που κυμαίνονται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας έως τα κέντρα δεδομένων και τα εργοστάσια τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόταση θα επαναπροσδιορίσει επίσης τι θεωρείται «σκόπιμη» θανάτωση σύμφωνα με τις οδηγίες για τα πτηνά και τους οικοτόπους. Οι νόμοι αυτοί αποτελούν τη βάση της πολιτικής προστασίας της φύσης της ΕΕ και απαγορεύουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας ή η πρόληψη σοβαρών ζημιών σε καλλιέργειες, ζώα, δάση, αλιεία και ύδατα.



Η πρόταση της Επιτροπής για την αδειοδότηση προέβλεπε ότι, εάν η κατασκευή, η λειτουργία ή ο παροπλισμός ενός έργου έχει ως αποτέλεσμα την περιστασιακή θανάτωση ή διαταραχή προστατευόμενων ειδών, αυτό δεν θα πρέπει να θεωρείται σκόπιμο, εφόσον οι υπεύθυνοι του έργου λάβουν «κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού».

Η Κύπρος, η οποία ασκεί επί του παρόντος την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, πρότεινε να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα, σύμφωνα με έγγραφο της 5ης Μαΐου, στο οποίο είχε πρόσβαση το POLITICO.



Η κυπριακή πρόταση θα τροποποιούσε τόσο την οδηγία για τα πτηνά όσο και την οδηγία για τους οικοτόπους, ώστε να επιτρέπεται στις κυβερνήσεις «να εγκρίνουν τη σκόπιμη θανάτωση ή διαταραχή πτηνών που προκύπτει από την εφαρμογή σχεδίων ή την κατασκευή, λειτουργία ή παροπλισμό έργων, υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται κατάλληλα και αναλογικά μέτρα μετριασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές».



Οι οδηγίες πρέπει να τροποποιηθούν για να «εξασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, διατηρώντας παράλληλα ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των ειδών», υποστηρίζει.

