«Δημογραφική κατάρρευση» βλέπουν οι ειδικοί - Δραματικές προβλέψεις για την Ελλάδα έως το 2060

Το δημογραφικό ζήτημα της χώρας βρέθηκε στο επίκεντρο του διεθνούς συνεδρίου «Greece at Demographic Crossroads», που πραγματοποιήθηκε στην Ιθάκη από τις 6 έως τις 8 Μαΐου, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία προεδρεύει του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν υπουργοί, ευρωβουλευτές, πανεπιστημιακοί, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιστημονικοί φορείς, με κοινό συμπέρασμα ότι το δημογραφικό αποτελεί πλέον κρίσιμο εθνικό και ευρωπαϊκό ζήτημα.

Πρόβλεψη για απώλεια 1,7 εκατ. κατοίκων έως το 2060

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα στοιχεία που παρουσίασε ο καθηγητής Βύρων Κοτζαμάνης, διευθυντής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών.

Όπως ανέφερε, μέχρι το 2060 η Ελλάδα ενδέχεται να έχει 60.000 περισσότερους θανάτους από γεννήσεις, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του πληθυσμού κατά 1,7 εκατομμύρια ανθρώπους.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι ο αναπαραγωγικός πληθυσμός της χώρας αναμένεται να μειωθεί κατά 35%, κάτι που, όπως είπε, καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την αντιστροφή της τάσης, καθώς «δεν θα υπάρχει ο αναπαραγωγικός πληθυσμός για να τεκνοποιήσει».

Ο ίδιος έκανε λόγο για κίνδυνο «δημογραφικής κατάρρευσης» αν δεν υπάρξουν άμεσα ουσιαστικές παρεμβάσεις.

«Το δημογραφικό δεν είναι μόνο αριθμοί»

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, τονίστηκε ότι το δημογραφικό δεν αφορά μόνο στατιστικά δεδομένα, αλλά συνδέεται άμεσα με τη βιωσιμότητα, την κοινωνική συνοχή και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, Σταύρος Αυγουστίδης, σημείωσε ότι «η Ευρώπη δεν μπορεί πλέον να βλέπει το δημογραφικό ως απλό κοινωνικό ζήτημα, είναι ζήτημα προοπτικής».

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις διαφορετικές ανάγκες που αντιμετωπίζουν οι μικρές νησιωτικές και περιφερειακές κοινότητες.

Ο δήμαρχος Ιθάκης, Διονύσης Στανίτσας, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που βιώνουν τα μικρά νησιά, ενώ ο πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών, Λευτέρης Κεχαγιόγλου, χαρακτήρισε το δημογραφικό «ζήτημα εθνικής και ευρωπαϊκής επιβίωσης».

Οι προτάσεις που έπεσαν στο τραπέζι

Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν προτάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση της κρίσης, μεταξύ των οποίων:

οικονομικά κίνητρα για την επιστροφή μόνιμων κατοίκων,

ενίσχυση της στέγασης για γιατρούς και εκπαιδευτικούς,

βελτίωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας,

προγράμματα ενημέρωσης για τη γονιμότητα,

αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο γενικός γραμματέας της Ελληνικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής, Κωνσταντίνος Πάντος, στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της ενημέρωσης για τη γονιμότητα και της πρόσβασης στις υπηρεσίες αναπαραγωγικής ιατρικής, σημειώνοντας ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι άνω των 40 ετών αναζητούν βοήθεια για τεκνοποίηση.

Μία από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις του συνεδρίου ήταν η δημιουργία του «Ithaka Demographic Forum», ενός νέου φορέα που θα έχει στόχο την ανάδειξη των τοπικών και περιφερειακών δημογραφικών προβλημάτων, αλλά και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παρουσίες από κυβέρνηση και πολιτικό κόσμο

Στο συνέδριο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής Έλενα Ράπτη, καθώς και οι ευρωβουλευτές Νικόλαος Φαραντούρης και Σάκης Αρναούτογλου.

Το κοινό μήνυμα που εκπέμφθηκε ήταν ότι το δημογραφικό αποτελεί εθνική υπόθεση και απαιτεί άμεσες, συντονισμένες και μακροπρόθεσμες πολιτικές παρεμβάσεις.

