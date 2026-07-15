Gen Z, Millennials ή Baby Boomers; Ο χάρτης που δείχνει ποια γενιά «κατακτά» την Ευρώπη

Η δημογραφική εικόνα της Ευρώπης αλλάζει σημαντικά τα τελευταία χρόνια, με τα στοιχεία να επιβεβαιώνουν την τάση γήρανσης του πληθυσμού της ηπείρου.

Έρευνα με δεδομένα από ευρωπαϊκές χώρες αποτυπώνει ποια γενιά αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα σε κάθε κράτος, από τη Gen Z και τους Millennials έως τους Baby Boomers.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης οι Baby Boomers παραμένουν η κυρίαρχη γενιά.

Οι Baby Boomers κυριαρχούν στην Ευρώπη

Σύμφωνα με τον χάρτη του Atlantico, οι χώρες από την Πορτογαλία έως την Πολωνία έχουν ως μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα τους Baby Boomers, δηλαδή τους πολίτες που γεννήθηκαν μεταξύ 1944 και 1964.

Η συγκεκριμένη γενιά εξακολουθεί να διαθέτει σημαντική οικονομική και πολιτική επιρροή σε μεγάλο τμήμα της ηπείρου, παρά το γεγονός ότι πολλοί από τους εκπροσώπους της έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή βρίσκονται κοντά στη συνταξιοδότηση.

Τι δείχνει ο χάρτης για τις γενιές

Ο χάρτης παρουσιάζει με διαφορετικά χρώματα την κυρίαρχη γενιά ανά χώρα.

Το πορτοκαλί χρώμα αντιπροσωπεύει τα κράτη όπου οι Baby Boomers αποτελούν τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα.

Οι χώρες όπου υπερισχύει η Gen X (1965-1979) εμφανίζονται με πράσινο χρώμα, ενώ το κίτρινο αφορά τις περιοχές όπου κυριαρχούν οι Millennials (1980-1994).

La génération la plus représentée en Europe https://t.co/5JkbuajGUc pic.twitter.com/dtRd9fnmWx — Atlantico (@atlantico_fr) July 11, 2026

Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία με πλειοψηφία Baby Boomers

Μεταξύ των χωρών που εμφανίζουν ισχυρή παρουσία των Baby Boomers βρίσκονται η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και η Ισπανία.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί σημαντικές προκλήσεις για τα ευρωπαϊκά κράτη, καθώς συνδέεται με:

τη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας,

την αυξανόμενη πίεση στα συστήματα υγείας,

τις μεγαλύτερες ανάγκες χρηματοδότησης των συνταξιοδοτικών συστημάτων,

τις οικονομικές ανισότητες μεταξύ διαφορετικών γενεών.

Οι χώρες όπου κυριαρχούν οι Millennials

Ωστόσο, η δημογραφική εικόνα δεν είναι ίδια σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Σουηδία, η Αλβανία, η Ουκρανία και η Τουρκία ξεχωρίζουν ως χώρες όπου οι Millennials αποτελούν τη μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα.

Η παρουσία τους μπορεί να συνδέεται με διαφορετικούς παράγοντες, όπως τα υψηλότερα ποσοστά γεννήσεων στις δεκαετίες του 1980 και του 1990, μεταναστευτικές ροές ή αλλαγές στη σύνθεση του πληθυσμού.

Η Gen X παραμένει ισχυρή σε συγκεκριμένες χώρες

Την ίδια στιγμή, χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ελβετία, αλλά και τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης, εμφανίζουν κυριαρχία της Gen X.

Οι χώρες αυτές αποτελούν μια δημογραφική «ενδιάμεση» περίπτωση, καθώς δεν εμφανίζουν ούτε τόσο γερασμένο πληθυσμό όσο οι περιοχές όπου κυριαρχούν οι Baby Boomers, ούτε τόσο νεανική σύνθεση όσο εκείνες όπου υπερισχύουν οι Millennials.

Η Ελλάδα ακολουθεί την ευρωπαϊκή τάση

Η Ελλάδα δεν αποτελεί εξαίρεση στη γενικότερη εικόνα της Ευρώπης.

Στον χάρτη καταγράφεται επίσης με πορτοκαλί χρώμα, γεγονός που δείχνει ότι και στη χώρα μας οι Baby Boomers αποτελούν την κυρίαρχη γενιά.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται να αναδείξει για ακόμη μία φορά το δημογραφικό ζήτημα, το οποίο αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για την Ελλάδα και την Ευρώπη τα επόμενα χρόνια.