Ο δήμος που δίνει έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια: «Γεννάτε γιατί χανόμαστε»

Στην Ελλάδα όπου οι γεννήσεις μειώνονται και οι μικροί τόποι βλέπουν τα σχολεία τους να αδειάζουν, ένας δήμος της Δυτικής Μακεδονίας επιχειρεί να απαντήσει στο δημογραφικό με ένα πρακτικό κίνητρο: οικονομική στήριξη έως 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια μετά τον γάμο τους.

Ο λόγος για τον Δήμο Σερβίων Κοζάνης, ο οποίος, σύμφωνα με τον δήμαρχο Χρήστο Ελευθερίου, έχει θεσπίσει πρόγραμμα ενίσχυσης για ζευγάρια που επιλέγουν να ζήσουν και να δημιουργήσουν οικογένεια στην περιοχή. Πριν από λίγες ημέρες, ο δήμος απένειμε το βοήθημα σε τέσσερα νέα ζευγάρια από την επικράτειά του.

«Η μεγαλύτερη χαρά στη ζωή ενός ανθρώπου είναι η γέννηση ενός παιδιού», έγραψε ο δήμαρχος Σερβίων σε ανάρτησή του, συνδέοντας την πρωτοβουλία με το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως σημειώνει, η ελληνική κοινωνία: το δημογραφικό.

Έως 5.000 ευρώ μετά τον γάμο

Όπως αναφέρει ο Χρήστος Ελευθερίου, πριν από δύο χρόνια ο Δήμος Σερβίων ξεκίνησε να χορηγεί στα παιδιά της Ελάτης οικονομικό βοήθημα ύψους 10.000 ευρώ. Πέρσι, η δημοτική αρχή προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, θεσπίζοντας τη στήριξη κάθε νέου ζευγαριού μετά τον γάμο του με ποσό έως 5.000 ευρώ, ανάλογα με το εισόδημά του.

Η ενίσχυση χορηγείται βάσει κοινωνικών και εισοδηματικών κριτηρίων και εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια του δήμου να στηρίξει νέες οικογένειες και να ανακόψει την πληθυσμιακή συρρίκνωση της περιοχής.

«Κάθε νέο ζευγάρι που επιλέγει να ζήσει και να δημιουργήσει εδώ είναι μια νίκη για τον τόπο μας», ανέφερε ο δήμαρχος, υπογραμμίζοντας ότι η στήριξη δεν περιορίζεται στο οικονομικό βοήθημα, αλλά αφορά και την καθημερινότητα των οικογενειών.

«Γεννάτε γιατί χανόμαστε»

Στην ανάρτησή του, ο Χρήστος Ελευθερίου σημειώνει ότι ο δήμος προσπαθεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, μέσα από νέες παιδικές χαρές, νέους βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς, ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δράσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των οικογενειών.

«Ως δάσκαλος, εδώ και χρόνια συνήθιζα να εύχομαι στους μαθητές μου και τώρα σαν δήμαρχος σε κάθε αγιασμό σχολείου λέω: "Γεννάτε γιατί χανόμαστε"», έγραψε.

Πίσω από τη φράση υπάρχει μια πραγματικότητα που στις μικρές κοινωνίες φαίνεται πριν αποτυπωθεί στους αριθμούς: λιγότερα παιδιά στις τάξεις, λιγότερες νέες οικογένειες στα χωριά, μεγαλύτερη δυσκολία να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να χτίσουν εκεί τη ζωή τους.

Το δημογραφικό πίσω από την απόφαση

Η πρωτοβουλία του Δήμου Σερβίων έρχεται σε μια περίοδο που τα στοιχεία για το δημογραφικό στην Ελλάδα παραμένουν ιδιαίτερα ανησυχητικά.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 2024 οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 68.467, μειωμένες κατά 4,2% σε σχέση με το 2023. Την ίδια χρονιά, οι θάνατοι έφτασαν τους 126.916. Η φυσική μεταβολή του πληθυσμού ήταν αρνητική κατά 58.449 άτομα.

Η εικόνα είναι ακόμη πιο πιεστική σε περιφέρειες όπως η Δυτική Μακεδονία. Το 2024 καταγράφηκαν 1.293 γεννήσεις και 3.359 θάνατοι, με τις γεννήσεις να εμφανίζουν μείωση 9,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Το μήνυμα προς την πολιτεία

Ο δήμαρχος Σερβίων καλεί την κεντρική πολιτεία να αντιμετωπίσει το δημογραφικό με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και να στηρίξει πιο ουσιαστικά τις νέες οικογένειες και τη νέα γενιά.

«Εύχομαι ο Δήμος μας να αποτελέσει παράδειγμα και καταλύτη, ώστε και η κεντρική πολιτεία να αντιληφθεί τη σοβαρότητα του δημογραφικού ζητήματος και να στηρίξει ακόμη πιο αποφασιστικά τις νέες οικογένειες και τη νέα γενιά», αναφέρει στην ανάρτησή του.

Κλείνοντας, συνεχάρη τα νέα ζευγάρια που έλαβαν την ενίσχυση, ευχόμενος να είναι πάντα ευτυχισμένα, με υγεία, αγάπη και πολλά παιδιά.