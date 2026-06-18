Δημογραφικό: Γεννάνε λιγότερο και πιο αργά σε ηλικία οι Έλληνες - Η μόνη περιφέρεια με αύξηση

Oι γεννήσεις στην Ελλάδα κατά το έτος 2025 ανήλθαν σε 65.594 (33.620 αγόρια και 31.974 κορίτσια), σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση με 68.467 (35.216 αγόρια και 33.251 κορίτσια) το 2024, σημειώνοντας μείωση κατά 2.873 γεννήσεις (-4,2%). Αυξάνονται οι γεννήσεις στις προχωρημένες ηλικίες των 40-44 ετών και 45-49, μειώνονται οι γεννήσεις στις νεαρές ηλικίες των 25-29 και 30-34.

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία, κατά το 2025 σε σχέση με το 2024, οι πιο σημαντικές μειώσεις καταγράφονται τους μήνες Νοέμβριο και Ιανουάριο, κατά 10,4% και 10,0% αντίστοιχα. Οι πιο σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται τους μήνες Σεπτέμβριο και Μάιο, κατά 3,0% και 2,9% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2015, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 30 έως 34 (12.356 γεννήσεις), 25 έως 29 (7.922 γεννήσεις) και 35 έως 39 (4.597 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (1.031 γεννήσεις) και 45 έως 49 (445 γεννήσεις).

Αντίστοιχα, σύμφωνα με τη συγκριτική ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά ηλικιακή ομάδα της μητέρας για το 2025 σε σχέση με το 2005, οι κυριότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται για τις ηλικιακές ομάδες 25 έως 29 (20.775 γεννήσεις), 30 έως 34 (13.983 γεννήσεις) και 20 έως 24 (10.177 γεννήσεις), ενώ οι κυριότερες αυξήσεις παρατηρούνται για τις ηλικιακές ομάδες 40 έως 44 (2.955 γεννήσεις) και 45 έως 49 (852 γεννήσεις).

Από την ανάλυση του συνόλου των γεννήσεων ζώντων κατά περιφέρεια μόνιμης διαμονής της μητέρας το 2025 σε σχέση με το 2024, παρατηρείται μείωση των γεννήσεων στις 12 από τις 13 περιφέρειες της χώρας. Οι σημαντικότερες μειώσεις, σε απόλυτες τιμές, καταγράφονται στις περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, κατά 1.007, 656 και 273 γεννήσεις αντίστοιχα. Ενώ αύξηση παρατηρείται μόνο στην περιφέρεια Κρήτης, κατά 129 γεννήσεις.