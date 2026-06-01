«Δεν πάμε στον κτηνίατρο»: Ένας 18χρονος «θηριανός» απαντά στα στερεότυπα

«Όχι, οι "θηριανοί" δεν πηγαίνουν στον κτηνίατρο». Με αυτή τη φράση, ένας 18χρονος από την Ελβετία επιχειρεί να απαντήσει σε μια από τις πιο διαδεδομένες παρεξηγήσεις γύρω από μια κοινότητα που τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο ορατή στα social media, αλλά συχνά παρουσιάζεται μέσα από υπερβολές, καρικατούρες και viral στερεότυπα.

Ο 18χρονος Asriel από την περιοχή του Νεσατέλ, μίλησε στην ελβετική δημόσια τηλεόραση RTS για την εμπειρία του ως therian, δηλαδή ως άνθρωπος που αυτοπροσδιορίζεται πνευματικά ή ψυχολογικά ως ζώο. Στη δική του περίπτωση, όπως λέει, το «θηριότυπό» του είναι ένα κόκκινο ελάφι της Ευρώπης.

Το μήνυμά του είναι ξεκάθαρο: οι «θηριανοί» δεν θεωρούν ότι παύουν να είναι άνθρωποι. Δεν ζητούν κτηνιατρική περίθαλψη. Δεν ζουν όπως τα ζώα. Και δεν είναι απαραίτητα αυτό που δείχνουν τα βίντεο του TikTok, με παιδιά που φορούν μάσκες, ουρές και περπατούν στα τέσσερα σε πάρκα.

«Ξέρουμε ότι είμαστε άνθρωποι»

Ο Asriel εξηγεί ότι για τον ίδιο η «θηριανή» ταυτότητα δεν είναι μεταμφίεση, ούτε παιχνίδι ρόλων. Είναι μια εσωτερική αίσθηση σύνδεσης με ένα ζώο, την οποία συγκρίνει με την ιδέα ενός τοτέμ.

«Οι άνθρωποι ξέρουν ότι είναι άνθρωποι», λέει, θέλοντας να ξεκαθαρίσει ότι η ταύτιση με ένα ζώο δεν σημαίνει άρνηση της ανθρώπινης υπόστασης.

Όπως αναφέρει, η συνειδητοποίηση δεν ήρθε απότομα. Ανακάλυψε ότι το theriotype του είναι το κόκκινο ελάφι της Ευρώπης πριν από περίπου ενάμιση χρόνο. Δεν υπάρχει, όπως λέει, κάποια διαδικασία για να «γίνει» κανείς therian. Πρόκειται περισσότερο για μια σταδιακή αναγνώριση ενός βιώματος που ήδη υπάρχει.

Η κοινότητα χρησιμοποιεί τον όρο theriotype για να περιγράψει το ζώο με το οποίο ένα άτομο νιώθει αυτή την εσωτερική σύνδεση. Για άλλους μπορεί να είναι λύκος, αλεπού, γάτα, πουλί ή κάποιο άλλο ζώο. Για τον Asriel είναι το ελάφι.

Τα «φανταστικά μέλη» και η αίσθηση του σώματος

Ένα από τα σημεία που προκαλούν τη μεγαλύτερη απορία αφορά αυτό που ορισμένοι therians περιγράφουν ως «phantom limbs», δηλαδή την αίσθηση ότι έχουν μέλη του ζώου με το οποίο ταυτίζονται, παρότι αυτά δεν υπάρχουν φυσικά στο σώμα τους.

Ο Asriel λέει ότι έχει βιώσει κάτι τέτοιο. Περιγράφει την αίσθηση ότι έχει κέρατα ελαφιού, διαφορετικό σχήμα προσώπου και ουρά. Για να γίνει πιο κατανοητός, χρησιμοποιεί μια απλή αναλογία: όπως όταν κάποιος φοράει για πολύ καιρό ένα ρολόι και συνεχίζει να το «νιώθει» στον καρπό του ακόμη και αφού το βγάλει.

Η εμπειρία αυτή, όπως την παρουσιάζει, δεν σημαίνει ότι πιστεύει πως το σώμα του έχει αλλάξει. Είναι περισσότερο μια σωματική αίσθηση, ένα εσωτερικό βίωμα που δύσκολα εξηγείται σε κάποιον που δεν το έχει ζήσει.

Το TikTok και η διαστρέβλωση της εικόνας

Η κοινότητα των therians έγινε ιδιαίτερα γνωστή μέσα από το TikTok. Εκεί κυκλοφορούν βίντεο με παιδιά και εφήβους που φορούν μάσκες ζώων, ουρές και κάνουν quadrobics, δηλαδή κινήσεις στα τέσσερα που μιμούνται την κίνηση ζώων.

Αυτά τα βίντεο έκαναν την εικόνα των «θηριανών» αναγνωρίσιμη, αλλά, σύμφωνα με τον Asriel, ταυτόχρονα τη διαστρέβλωσαν.

Όπως λέει, όταν κάποιος ακούει τη λέξη therian, συχνά φαντάζεται αμέσως «παιδιά 12 ετών που περπατούν στα τέσσερα σε ένα πάρκο». Για τον ίδιο, αυτή η εικόνα δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική πολυμορφία της κοινότητας.

Το πρόβλημα, όπως υποστηρίζει, δεν είναι ότι υπάρχουν τέτοια βίντεο. Είναι ότι έγιναν σχεδόν ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο το ευρύ κοινό γνώρισε τους therians. Έτσι, μια προσωπική και πνευματική ταυτότητα περιορίστηκε σε ένα viral θέαμα.

Η υπόθεση στην Πορτογαλία και οι κτηνίατροι

Η συζήτηση φούντωσε πρόσφατα στην Πορτογαλία, όταν η Ομοσπονδία των Κτηνιάτρων εξέδωσε οδηγίες για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται περιπτώσεις ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.

Σύμφωνα με το Euronews, οι Πορτογάλοι κτηνίατροι διευκρίνισαν ότι δεν επιτρέπεται να κάνουν διάγνωση, θεραπεία ή οποιαδήποτε κλινική πράξη σε ανθρώπους, ακόμη και αν εκείνοι αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα. Παράλληλα, αναφέρθηκε ότι οι επαγγελματίες θα πρέπει να επιδεικνύουν σεβασμό, αλλά και να ενημερώνουν, εξηγώντας τα νομικά όρια της κτηνιατρικής και παραπέμποντας το άτομο σε κατάλληλο γιατρό.

Το ίδιο δημοσίευμα σημείωνε, ωστόσο, ότι στην Πορτογαλία δεν είχε καταγραφεί μέχρι τότε περίπτωση κτηνιάτρου που να έχει δεχθεί αίτημα εξέτασης από άνθρωπο που αυτοπροσδιορίζεται ως ζώο.

Ακριβώς σε αυτό στέκεται και ο Asriel. Όπως λέει, η ιδέα ότι οι therians πηγαίνουν στον κτηνίατρο είναι ένα ακόμη στερεότυπο. Το ίδιο, κατά τον ίδιο, ισχύει και για τις αντιλήψεις ότι τρώνε τροφή για ζώα, γαβγίζουν σε ανθρώπους ή ζουν σαν κατοικίδια.

«Είμαστε άνθρωποι»

Πίσω από το viral ενδιαφέρον, τις αντιδράσεις και τις ειρωνείες στα social media, ο Asriel προσπαθεί να μεταφέρει κάτι πιο απλό: οι therians είναι άνθρωποι που ζητούν να μη μειώνονται στην πιο ακραία ή πιο θεαματική εικόνα τους.

Η μαρτυρία του δεν λύνει όλες τις απορίες γύρω από την κοινότητα. Ούτε ακυρώνει το γεγονός ότι το φαινόμενο προκαλεί ερωτήματα, ειδικά όταν αφορά ανηλίκους και όταν προβάλλεται σε πλατφόρμες όπως το TikTok.

Δείχνει, όμως, ότι πίσω από την εικόνα που γίνεται viral υπάρχει συχνά μια πιο σύνθετη πραγματικότητα. Άνθρωποι που περιγράφουν την ταυτότητά τους ως πνευματική σύνδεση με ένα ζώο, χωρίς να αρνούνται ότι είναι άνθρωποι και χωρίς να ζητούν να αντιμετωπιστούν ιατρικά ως κάτι άλλο.

Και αυτό είναι ίσως το σημείο στο οποίο επιμένει περισσότερο ο 18χρονος Asriel: μπορεί κάποιος να μην καταλαβαίνει την εμπειρία των therians, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αντιμετωπίζει σαν αστείο.