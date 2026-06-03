Ψηφιακό μπλόκο και από Πολωνία, Σουηδία στα παιδιά - Μέτρα κατά των social media και των κινητών

Η Ευρώπη εντείνει τις προσπάθειες περιορισμού της έκθεσης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις οθόνες, με τη Σουηδία και την Πολωνία να προωθούν νέα αυστηρά μέτρα που αναμένεται να αναζωπυρώσουν τη συζήτηση για τα όρια της ψηφιακής ζωής των ανηλίκων.

Στη Σουηδία, κυβερνητική επιτροπή πρότεινε την καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας 15 ετών για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι για την ψυχική υγεία και την ανάπτυξη των παιδιών υπερτερούν των πλεονεκτημάτων της ανεμπόδιστης πρόσβασης στις πλατφόρμες.

Η επικεφαλής της έρευνας, Λίζα Ένγκλουντ Κραφτ, δήλωσε ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να εφαρμοστεί με τρόπο που να καθιστά τις ίδιες τις πλατφόρμες υπεύθυνες για την επαλήθευση της ηλικίας των χρηστών. Σήμερα στη Σουηδία ισχύει όριο 13 ετών, με τη γονική συναίνεση να αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία λογαριασμών.

Ο υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων και Δημόσιας Υγείας, Γιάκομπ Φόρσμεντ, περιέγραψε το πρόβλημα με δραματικούς όρους, υποστηρίζοντας ότι «χάνεται μια ολόκληρη γενιά λόγω του ατελείωτου scrolling», ενώ χαρακτήρισε την επίδραση των οθονών και των social media στην υγεία των νέων ως μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής.

Τέλος τα κινητά στα σχολεία της Πολωνίας

Παρόμοια πορεία ακολουθεί και η Πολωνία με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να ανακοινώνει νέο σχέδιο νόμου που προβλέπει την απαγόρευση χρήσης κινητών τηλεφώνων από μαθητές ηλικίας 7 έως 15 ετών στους χώρους των δημοτικών σχολείων, τόσο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων όσο και στα διαλείμματα.

Το νομοσχέδιο θα δίνει επίσης στα σχολεία τη δυνατότητα να δημιουργούν ειδικούς χώρους φύλαξης κινητών συσκευών. Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, η κοινωνία αντιμετωπίζει ένα «πολιτισμικό πρόβλημα εθισμού» στις ψηφιακές πλατφόρμες και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, το οποίο μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες για τα παιδιά και το μέλλον της χώρας.

Παράλληλα, η πολωνική κυβέρνηση σχεδιάζει να θεσπίσει αυστηρότερους μηχανισμούς επαλήθευσης ηλικίας για την πρόσβαση σε πορνογραφικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και χωρίς χρήση βιομετρικών δεδομένων ή παρακολούθηση της διαδικτυακής δραστηριότητας.

Οι πρωτοβουλίες Σουηδίας και Πολωνίας εντάσσονται σε ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό κύμα περιορισμών. Μετά την πρωτοποριακή απόφαση της Αυστραλίας να απαγορεύσει τα social media σε άτομα κάτω των 16 ετών, αρκετές χώρες επανεξετάζουν τη σχέση των παιδιών με τις ψηφιακές πλατφόρμες. Η Νορβηγία εξετάζει αντίστοιχη απαγόρευση για τους κάτω των 16 ετών, ενώ χώρες όπως η Ελλάδα, η Ολλανδία και η Ιταλία έχουν ήδη προχωρήσει σε περιορισμούς χρήσης smartphones στα σχολεία.

Από την πλευρά τους, οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας αντιδρούν στις γενικευμένες απαγορεύσεις, υποστηρίζοντας ότι η λύση βρίσκεται στην ορθή χρήση των συσκευών, στους γονικούς ελέγχους και σε πιο στοχευμένα μέτρα, επισημαίνοντας παράλληλα τα οφέλη των smartphones για την εκπαίδευση, την επικοινωνία και την ασφάλεια των παιδιών.