«Θα κοιτάζω έναν τοίχο»: Η viral απάντηση μαθήτριας για την απαγόρευση των social media στη Βρετανία

Μέσα σε λίγες ώρες έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Όταν δημοσιογράφος του BBC ρώτησε μια Βρετανίδα μαθήτρια τι θα κάνει τα Σαββατοκύριακα εάν εφαρμοστεί η νέα απαγόρευση χρήσης των social media για τους κάτω των 16 ετών, που ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Στάρμερ, εκείνη απάντησε με απόλυτη ειλικρίνεια και χιούμορ: «Θα κοιτάζω έναν τοίχο».

Η αφοπλιστική της αντίδραση έγινε viral και ανέδειξε το χάσμα ανάμεσα στις ανησυχίες των ενηλίκων και στις ανάγκες μιας γενιάς που έχει μεγαλώσει μέσα στον ψηφιακό κόσμο.



Μια γενιά που μεγάλωσε online



Για τους σημερινούς εφήβους, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν αποτελούν απλώς χώρο ψυχαγωγίας. Είναι το βασικό μέσο επικοινωνίας με φίλους και συγγενείς, χώρος ενημέρωσης αλλά και έκφρασης.

Η ίδια η μαθήτρια εξήγησε ότι χρησιμοποιεί κυρίως τις πλατφόρμες για να επικοινωνεί με τους γονείς και την οικογένειά της, εκφράζοντας αμφιβολίες για το κατά πόσο η απαγόρευση αποτελεί τη σωστή λύση.



Οι γονείς βλέπουν διαφορετικά το ζήτημα



Η βρετανική κυβέρνηση προχώρησε στην ανακοίνωση του μέτρου επικαλούμενη τις αυξανόμενες ανησυχίες για την ψυχική υγεία των παιδιών. «Για να επιστρέψουν τα παιδιά στην παιδική τους ηλικία» είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Πολλοί γονείς συνδέουν την υπερβολική χρήση των social media με φαινόμενα όπως το άγχος, η χαμηλή αυτοεκτίμηση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός και η εξάρτηση από τις οθόνες.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση που προηγήθηκε της ανακοίνωσης, η συντριπτική πλειονότητα των συμμετεχόντων τάχθηκε υπέρ κάποιου είδους περιορισμού για τους ανηλίκους.



Η απογοήτευση των μαθητών

Η viral μαθήτρια δεν ήταν η μόνη που διαφώνησε. Σε σχολική αίθουσα όπου βρέθηκε το BBC, κανένας μαθητής δεν σήκωσε το χέρι όταν ρωτήθηκε αν υποστηρίζει την απαγόρευση. Πολλοί εξέφρασαν φόβους ότι θα χάσουν έναν σημαντικό τρόπο επικοινωνίας με τους φίλους τους και θα περιοριστεί η κοινωνική τους ζωή.

Η εικόνα των ανέκφραστων μαθητών απέναντι στην κάμερα αποτύπωσε χαρακτηριστικά την αντίδραση μιας γενιάς που αισθάνεται ότι λαμβάνονται αποφάσεις γι' αυτήν χωρίς τη δική της συμμετοχή.

Απαγόρευση ή εκπαίδευση;

Η μεγάλη συζήτηση που έχει ανοίξει αφορά το κατά πόσο οι απαγορεύσεις μπορούν πραγματικά να λύσουν το πρόβλημα.

Οι επικριτές του μέτρου υποστηρίζουν ότι η ψηφιακή εκπαίδευση, η σωστή ενημέρωση και η γονική καθοδήγηση αποτελούν πιο αποτελεσματικές λύσεις από έναν οριζόντιο αποκλεισμό.

Παράλληλα, ειδικοί επισημαίνουν ότι οι νέοι συχνά βρίσκουν τρόπους να παρακάμπτουν τέτοιους περιορισμούς, γεγονός που μπορεί να τους οδηγήσει σε λιγότερο ασφαλείς διαδικτυακούς χώρους.

Ένα παγκόσμιο δίλημμα

Η Βρετανία δεν είναι η μόνη χώρα που εξετάζει αυστηρότερα μέτρα για τη χρήση των social media από ανηλίκους.

Αντίστοιχες πρωτοβουλίες συζητούνται ή εφαρμόζονται ήδη σε διάφορα μέρη του κόσμου, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην προστασία των παιδιών και στα ψηφιακά δικαιώματά τους.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η αυθόρμητη φράση μιας μαθήτριας -«Θα κοιτάζω έναν τοίχο»- κατάφερε να συμπυκνώσει σε λίγες λέξεις έναν προβληματισμό που απασχολεί πλέον ολόκληρες κοινωνίες: πώς μπορούν οι νέοι να παραμείνουν ασφαλείς στο διαδίκτυο χωρίς να αποκλειστούν από τον κόσμο στον οποίο μεγαλώνουν.