Κεραυνός χτύπησε πάρκο στη Σουηδία τραυματίζοντας 10 ανθρώπους

Τον τραυματισμό τουλάχιστον 10 ατόμων είχε ως αποτέλεσμα κεραυνός που χτύπησε δέντρο σε ένας πάρκο της Σουηδίας σήμερα, Κυριακή 28 Ιουνίου.



«Σήμερα, είχαμε μια ισχυρή καταιγίδα στo πάρκο Tosselilla Sommarland, που προκάλεσε κεραυνούς, οι οποίοι έπληξαν απευθείας τον χώρο. Ως συνέπεια, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Facebook η διαχείριση του πάρκου.



Το πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Σκάνια και οι υγειονομικές Αρχές έκαναν γνωστό πως μια γυναίκα 45 ετών νοσηλεύεται με «σοβαρά τραύματα».



Ακόμη δύο άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο, ενώ δύο ενήλικες και πέντε παιδιά έλαβαν φροντίδα επί τόπου.



«Όλοι τους υπέστησαν ελαφρά τραύματα», έγινε γνωστό από την περιφέρεια της Σκάνια σε ένα δελτίο Τύπου.



Η κρατική τηλεόραση SVT μετέδωσε πως το πάρκο αναψυχής ανέμενε την καταιγίδα και είχε διασφαλίσει πως δεν θα υπήρχαν επισκέπτες στις εγκαταστάσεις του ή στις πισίνες του υδάτινου πάρκου του.



Ο κεραυνός χτύπησε ένα δέντρο και κλαδιά έπεσαν πάνω σε μια ομάδα ανθρώπων που περνούσε τυχαία από το σημείο. Υπενθυμίζεται ότι, η μετεωρολογική υπηρεσία της Σουηδίας είχε εκδώσει προειδοποίηση για καταιγίδες και ισχυρές βροχοπτώσεις σε ένα μεγάλο μέρος του νότου της χώρας.