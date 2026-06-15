Σουηδία: Εγκρίθηκε νόμος για ανάκληση αδειών παραμονής μεταναστών λόγω «κακής συμπεριφοράς»

Το κοινοβούλιο της Σουηδίας ενέκρινε τη Δευτέρα νέο νόμο που δίνει τη δυνατότητα στις αρχές να ανακαλούν άδειες παραμονής μεταναστών, με βάση κριτήρια «κακής συμπεριφοράς», όπως ανεξόφλητα χρέη, αδήλωτη εργασία ή διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις.



Ο νόμος αφορά τόσο εκκρεμείς άδειες όσο και άδειες που έχουν ήδη χορηγηθεί, ακόμη και αναδρομικά, και εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αυστηροποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής από τη δεξιά κυβέρνηση της χώρας, με τη στήριξη των εθνικιστών Σουηδών Δημοκρατών, ενόψει των βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμβρίου.



Η νομοθεσία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες κάνουν λόγο για ασαφή και αυθαίρετα κριτήρια, καθώς οι αποφάσεις μπορεί να βασίζονται σε συμπεριφορές που δεν συνιστούν ποινικά αδικήματα.



Η οργάνωση Civil Rights Defenders, με έδρα τη Στοκχόλμη, τόνισε ότι ο νέος κανόνας «αφήνει τους ανθρώπους σε αβεβαιότητα σχετικά με το ποιες ενέργειες ή εκφράσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναντίον τους» και ότι «υπονομεύει το κράτος δικαίου και την ισότητα ενώπιον του νόμου».



Από την πλευρά της, η κυβέρνηση που εξελέγη το 2022 με βασικές δεσμεύσεις τη μείωση της μετανάστευσης και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, υποστηρίζει ότι άτομα που δεν τηρούν τους κανόνες ή εμπλέκονται σε παραβατικές συμπεριφορές δεν θα πρέπει να διατηρούν το δικαίωμα παραμονής.

Ασάφεια για τις «μη αποδεκτές» συμπεριφορές

Ο νόμος δεν προσδιορίζει με ακρίβεια ποιες συμπεριφορές θεωρούνται «μη αποδεκτές», ωστόσο κυβερνητικά στελέχη έχουν αναφέρει ενδεικτικά τα απλήρωτα χρέη, τη φοροδιαφυγή, την εγκληματικότητα και τις διασυνδέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις.



Την αρμοδιότητα ελέγχου και αναθεώρησης των αδειών αναλαμβάνει η Σουηδική Υπηρεσία Μετανάστευσης, με τις αποφάσεις να μπορούν να προσβληθούν ενώπιον δικαστηρίων μετανάστευσης.



«Όποιος δεν καταβάλλει την προσπάθεια να κάνει το σωστό δεν θα πρέπει να μπορεί να υπολογίζει στην παραμονή του», είχε δηλώσει ο υπουργός Μετανάστευσης Γιόχαν Φόρσελ κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου τον Μάρτιο.