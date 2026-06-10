Δραματικός απολογισμός στη Μεσόγειο: Πάνω από 1.300 μετανάστες νεκροί σε πέντε μήνες

Τουλάχιστον 1.317 μετανάστες έχασαν τη ζωή τους κατά το διάστημα από τον Ιανουάριο έως τον Μάιο του 2026, επιχειρώντας να φτάσουν στις ισπανικές ακτές μέσω επικίνδυνων θαλάσσιων διαδρομών από την Αφρική, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης υπεράσπισης μεταναστών Caminando Fronteras.

Η έκθεση δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες ημέρες πριν από την προγραμματισμένη επίσκεψη του Πάπα Λέοντα στα Κανάρια Νησιά, περιοχή που τα τελευταία χρόνια βρίσκεται στο επίκεντρο των μεταναστευτικών ροών προς την Ισπανία.

Ανάμεσα στα θύματα γυναίκες και παιδιά

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οργάνωσης, μεταξύ των 1.317 νεκρών περιλαμβάνονται 142 γυναίκες και 129 παιδιά. Ο απολογισμός περιλαμβάνει επίσης 27 πλεούμενα που εξαφανίστηκαν στη θάλασσα, χωρίς να εντοπιστεί κανείς από τους επιβαίνοντες.

Η Caminando Fronteras παρακολουθεί συστηματικά τις μεταναστευτικές διαδρομές που διασχίζουν τον Ατλαντικό Ωκεανό και τη δυτική Μεσόγειο, καταγράφοντας περιστατικά ναυαγίων και αγνοουμένων.

Κατά την επίσκεψή του στην Ισπανία αυτή την εβδομάδα, ο Πάπας Λέων έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στο ζήτημα της μεταχείρισης των μεταναστών, χαρακτηρίζοντας τα δεινά τους ως μια πρόκληση για την ηθική θεμελίωση της διεθνούς τάξης.

Pope Leo XIV declared that every human life must be recognized and protected from conception to natural death during an address to Spain’s parliament.



The American pontiff, elected in May 2025, spoke on Monday, June 8, 2026, at the Congress of Deputies in Madrid.



This marked… pic.twitter.com/h24U6h8dzl — RELISH WIRE NEWS (@relishwirenews) June 8, 2026

Ολοένα και πιο επικίνδυνες διαδρομές

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι οι μετανάστες αναγκάζονται να ακολουθούν όλο και πιο μακρινές και επικίνδυνες διαδρομές μέσω του Ατλαντικού, προκειμένου να αποφύγουν τους αυξημένους ελέγχους και τα μέτρα αποτροπής που εφαρμόζονται σε χώρες όπως η Μαυριτανία.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το 2025 συνολικά 3.090 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή αγνοείται η τύχη τους κατά την προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ισπανία.

Η μικρότερη απόσταση μεταξύ των Καναρίων Νήσων και των ακτών της Δυτικής Αφρικής υπολογίζεται σε περίπου 100 χιλιόμετρα. Παράλληλα, αρκετοί μετανάστες επιχειρούν να προσεγγίσουν την Ισπανία μέσω της θαλάσσιας οδού που συνδέει το Μαρόκο με τις ισπανικές ακτές, μια διαδρομή πλάτους περίπου 20 χιλιομέτρων.