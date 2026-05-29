Τρόμος στην Ιταλία: Συμμορία μεταναστών «φυλάκισε» 32χρονη Κολομβιανή και τη βίαζε για τρεις ημέρες

Σοκάρει η υπόθεση ομαδικού βιασμού μίας 32χρονης τουρίστριας στην Ιταλία, με μια συμμορία 5 μεταναστών να την κρατούν αιχμάλωτη και να την κακοποιούν σεξουαλικά επί 72 ώρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Daily Mail, η 32χρονη γυναίκα από την Κολομβία έφτασε στη Ρώμη στις 9 Μαΐου και 10 ημέρες αργότερα βρέθηκε να γευματίζει μόνη της σε εστιατόριο κοντά στον σταθμό Τέρμινι της πόλης. Έξω από το εστιατόριο, την πλησίασε ένας άνδρας, ο οποίος την έπεισε να τον ακολουθήσει προκειμένου να της πουλήσει κάνναβη. Αφού περπάτησαν για περίπου μισή ώρα, η ίδια και ο άγνωστος έφτασαν σε ένα βαν, όπου ένας άλλος άνδρας την απήγαγε.

Οδηγώντας, τη μετέφερε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στην περιοχή Tor Cervara, στα ανατολικά προάστια της πρωτεύουσας, το οποίο τελούσε υπό κατάληψη από τουλάχιστον 22 παράτυπους μετανάστες.

Αιχμαλωσία και διάσωση

Το θύμα κρατήθηκε αιχμάλωτο στο συγκρότημα για 72 ώρες, όπου αναγκάστηκε να υποστεί πολλαπλούς ομαδικούς βιασμούς από πέντε άνδρες, οι οποίοι τη νάρκωσαν και απείλησαν να τη σκοτώσουν. Επίσης, της έκλεψαν το κινητό τηλέφωνο και το πορτοφόλι της.

Αφού κατάφερε τελικά να ξεφύγει από την κακοποίηση, ένας Ιταλός οδηγός βρήκε τη γυναίκα να κείτεται ημίγυμνη στο πεζοδρόμιο.

Τη μετέφερε στο κοντινό νοσοκομείο Casilino, όπου εντάχθηκε σε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα για γυναίκες που έχουν πέσει θύματα βίας.

Εξετάζοντας τη γυναίκα, οι γιατροί αναγνώρισαν αμέσως τραύματα που ήταν συμβατά με βία και σεξουαλική επίθεση και κάλεσαν την αστυνομία. Επιβεβαίωσαν επίσης ότι της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες.

Έφοδος στο κτίριο της φρίκης

Η ιταλική αστυνομία κατόρθωσε να φτάσει στα ίχνη των δραστών και πραγματοποίησε οργανωμένη έφοδο στο κτίριο που έμεναν οι μετανάστες. Για τη φρικτή υπόθεση συνελήφθησαν 5 άτομα, δύο άνδρες 29 και 38 ετών από την Γκάμπια, ένας 43χρονος από το Μάλι και δύο Νιγηριανοί ηλικίας 29 και 39 ετών.

Οι συλληφθέντες κατηγορήθηκαν για ομαδικό βιασμό, με την επιβαρυντική περίσταση της εκμετάλλευσης της ανυπεράσπιστης κατάστασης του θύματος.

🇮🇹 Italian police arrested five irregular migrants after a Colombian woman was kidnapped and gang-raped for three days in Rome.



The 32-year-old woman reportedly escaped from an abandoned building in the Tor Sapienza area after being lured into a van near a restaurant and held… pic.twitter.com/p57uhxSS3t — Europa.com (@europa) May 28, 2026

Επιπλέον των πέντε συλληφθέντων, οι ιταλικές αρχές ερευνούν επίσης τις ευθύνες τουλάχιστον τριών ακόμη ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του άνδρα που την παρέσυρε από το εστιατόριο, αλλά και εκείνου που τη μετέφερε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπως και των ιδιοκτητών του χώρου όπου κρατήθηκε αιχμάλωτη.

Κατά τη διάρκεια της εφόδου στο κτίριο, ταυτοποιήθηκαν 22 πολίτες εκτός ΕΕ με καθεστώς παράνομης μετανάστευσης. Σε έντεκα από αυτούς εκδόθηκαν εντάλματα απέλασης και μεταφέρθηκαν προσωρινά σε κέντρα κράτησης σε διαφορετικά σημεία της Ιταλίας.

Μεταξύ αυτών, πέντε άνδρες ήταν εκείνοι που αργότερα αναγνωρίστηκαν από το θύμα μέσω φωτογραφικής αναγνώρισης ως οι δράστες της βίας που υπέστη κατά τη διάρκεια των τριών ημερών της αιχμαλωσίας της.