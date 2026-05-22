Υπόθεση Πελικό και στη Γερμανία: 59χρονη συγγραφέας λέει ότι πρώην της την νάρκωνε και τη βίαζε

Μια Γερμανίδα πιστεύει ότι ο πρώην σύντροφός της την νάρκωνε, τη βίαζε και βιντεσκοπούσε τις πράξεις του, αφού είδε πέρυσι τον εαυτό της σε 67 πολύ σκληρά βίντεο, όμως οι αρχές δεν μπορούν να ερευνήσουν την υπόθεση επειδή τα τυχόν εγκλήματα που διαπράχθηκαν έχουν παραγραφεί.

Η γυναίκα δήλωσε ότι αφού έμαθε για την φερόμενη κακοποίηση, συγκλονίστηκε από «έναν δεύτερο σεισμό» όταν της είπαν ότι τα περισσότερα από τα εγκλήματα θα έμεναν ατιμώρητα λόγω μιας πενταετούς παραγραφής.

Το Der Spiegel, που ανέδειξε το θέμα, επεσήμανε παραλληλισμούς με τη γαλλική υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, η οποία επί χρόνια ναρκωνόταν εν αγνοία του από τον πρώην σύζυγό της και βιαζόταν από δεκάδες άνδρες, και στη συνέχεια κέρδισε τον παγκόσμιο θαυμασμό για την αμέριστη δημόσια μαρτυρία και το θάρρος της.



Στην υπόθεση της Γερμανίας, η 59χρονη Κλαούντια, συγγραφέας από το Αμβούργο, δήλωσε στο περιοδικό ότι έμαθε για τα φερόμενα εγκλήματα μόνο από την αστυνομία, η οποία είχε ανακαλύψει βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης σε φορητό υπολογιστή και επικοινώνησε μαζί της τον Ιούνιο του 2025.



Συνολικά βρέθηκαν 67 βίντεο, τα οποία φέρονται να γυρίστηκαν σε διάστημα 16 ετών και έδειχναν την Κλαούντια να υποβάλλεται σε διάφορες ερωτικές σκηνές, έγραψε το εβδομαδιαίο περιοδικό.