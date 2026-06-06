Ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με «εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών»

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ αποκάλεσε τη μετανάστευση «εισβολή» και προέτρεψε την Ευρώπη να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες. Μιλώντας το Σάββατο (6/6) στην επέτειο της απόβασης στη Νορμανδία, προειδοποίησε πως η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη μ' αυτό που αποκάλεσε «εισβολή επικίνδυνων ιδεολογιών» οι οποίες φθάνουν από τη θάλασσα, συνδέοντας τη μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης των Συμμάχων στις γαλλικές ακτές της Νορμανδίας κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Δυστυχώς σήμερα διάφορες ευρωπαϊκές παραλίες καταλαμβάνονται εξ εφόδου από διάφορες, επικίνδυνες ιδεολογίες. Παραλίες στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, φθάνουν σκάφη και άνθρωποι», είπε ο Χέγκσεθ στη διάρκεια της ομιλίας του στο Αμερικανικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας στο Κολβίλ-συρ-Μερ. «Πότε οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες θα κάνουν κάτι για την εισβολή αυτή ή μήπως είναι πολύ αργά; Προσεύχομαι να μην είναι και πιστεύω πως δεν είναι», πρόσθεσε.

«Οι άνδρες που είναι θαμμένοι εδώ πολέμησαν στους κόλπους μιας πολεμικής συμμαχίας στην οποία κάθε εταίρος συνεισέφερε το μέτρο της βιομηχανίας του, του θάρρους του και της θυσίας του», δήλωσε ο Χέγκσεθ μπροστά στους 9.387 λευκούς σταυρούς των αμερικανών στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη κατά την απόβαση στη Νορμανδία. «Ούτε κενά συνθήματα ούτε πολυτελείς σύνοδοι κορυφής ούτε ανακοινωθέντα», ειρωνεύθηκε, «κάθε έθνος» σύμμαχος «μάτωσε, ανέλαβε το μερίδιό του» το 1944.

«Η Αμερική οφείλει να δείξει το δρόμο και θα το κάνουμε, αλλά οι σύμμαχοί μας οφείλουν να είναι μαζί μας, δίπλα μας», ζήτησε ο Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος είχε ανακοινώσει την Παρασκευή (5/6) πως δεν θα συμμετάσχει στη διεθνή τελετή που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα ώστε να αφιερωθεί στην αμερικανική τελετή. Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας υποστήριξε επίσης ότι «η ειρήνη είναι εγγυημένη μόνο δια της ισχύος», αποφεύγοντας στη διάρκεια της ομιλίας του, την οποία εκφώνησε παρουσία της Γαλλίδας ομολόγου του Κατρίν Βοτρέν, κάθε ρητή αναφορά σε τρέχουσες συγκρούσεις στο Ιράν, στην Ουκρανία ή σε άλλες περιφέρειες του κόσμου.

