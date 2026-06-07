Σχέδιο ΗΠΑ για αξιοποίηση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων υπέρ συμμάχων στον Κόλπο

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον μελετά τρόπους ώστε ιρανικά περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονται υπό αμερικανικό έλεγχο να αξιοποιηθούν για την αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν αραβικές χώρες, σύμμαχοι, από ενέργειες της Τεχεράνης.

Στο τραπέζι βρίσκονται παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, αλλά και πλοία ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που έχουν κατασχεθεί από τις αμερικανικές αρχές. Η λογική του σχεδίου είναι ότι το οικονομικό κόστος των επιθέσεων ή των ζημιών που αποδίδονται στο Ιράν δεν θα πρέπει να επιβαρύνει αποκλειστικά τα κράτη που επλήγησαν, αλλά να καλυφθεί, τουλάχιστον εν μέρει, από ιρανικούς πόρους.

Επαφές με χώρες του Κόλπου για καταγραφή ζημιών

Παράλληλα, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη ξεκινήσει επαφές με χώρες του Κόλπου, ζητώντας αναλυτικές εκτιμήσεις για το ύψος των ζημιών και το κόστος των επισκευών από την έναρξη της σύγκρουσης.

Οι πληροφορίες αυτές θα χρησιμοποιηθούν για να καθοριστεί εάν και σε ποιο βαθμό τα δεσμευμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία μπορούν να διοχετευθούν σε έργα αποκατάστασης. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική της κυβέρνησης Τραμπ για ενίσχυση της οικονομικής πίεσης προς το Ιράν, πέρα από τις κυρώσεις και τους περιορισμούς στο εμπόριο.

Εάν προχωρήσει, θα δημιουργήσει ένα νέο προηγούμενο, καθώς για πρώτη φορά οι ΗΠΑ θα επιχειρήσουν να συνδέσουν άμεσα ιρανικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία με την αποζημίωση και ανοικοδόμηση χωρών που θεωρούνται θύματα των ενεργειών της Τεχεράνης. Μια τέτοια κίνηση αναμένεται να προκαλέσει έντονες νομικές και διπλωματικές αντιδράσεις από το Ιράν, αλλά και να ενισχύσει τους δεσμούς της Ουάσιγκτον με τους βασικούς συμμάχους της στον Κόλπο.